Киберзащита
Киберзащита
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 14:45

Дания полезла в VPN — новый закон вызвал тревогу: под запрет может попасть обычный интернет

Дания включила использование VPN в антипиратские поправки к законам — The Register

Доступ к медиаконтенту всё чаще становится предметом законодательных споров в Европе. На этот раз в центре внимания оказалась Дания, где власти предложили обновить правила борьбы с интернет-пиратством, затронув использование VPN. Речь идёт не о тотальном запрете технологий анонимности, а о попытке ограничить их применение в отдельных сценариях, связанных с нелегальным стримингом. Об этом сообщает издание The Register.

Что предлагает правительство Дании

Правительство вынесло на общественное обсуждение поправки к законам об авторском праве и вещании. Они предполагают ограничения на использование VPN для доступа к медиаконтенту, который официально недоступен в Дании, а также к заблокированным или нелегальным сайтам. При этом обычное использование VPN формально не запрещается, но оказывается в зоне регулирования.

В пояснительных документах подчёркивается, что действующие нормы устарели и ориентированы на борьбу с физическими устройствами — пиратскими декодерами и картами доступа. Эти технологии, по мнению авторов инициативы, больше не отражают реальную картину цифрового пиратства, где ключевую роль играют IPTV-сервисы и VPN-подключения.

Технологическая нейтральность и размытые формулировки

Законопроект намеренно сформулирован широко и, как отмечается в документе, должен оставаться технологически нейтральным. Такой подход, по замыслу властей, позволит применять нормы и к будущим инструментам обхода ограничений. Однако конкретные механизмы реализации предложений в тексте не описаны.

Критики обращают внимание, что именно эта неопределённость вызывает наибольшие опасения. Широкая трактовка может открыть путь к ограничениям законных инструментов защиты конфиденциальности без чётких критериев и прозрачных процедур.

Опыт других стран и позиция экспертов

Использование VPN для обхода геоблокировок само по себе редко считается незаконным. Например, доступ к американскому Netflix из другой страны нарушает условия сервиса, но не уголовное законодательство. В Великобритании интерес к VPN резко вырос после вступления в силу Закона о безопасности в интернете, однако власти официально отказались от идеи их запрета.

Эксперты, ранее общавшиеся с The Register, отмечали, что VPN — лишь один из инструментов обхода ограничений. "Когда одна лазейка закрывается, почти всегда появляется другая", — сходятся во мнении специалисты, указывая на необходимость ответственности самих платформ за проверку местоположения и возраста пользователей.

Реакция активистов и позиция министра

Инициатива датского правительства вызвала обеспокоенность правозащитников. Представительница Фонда электронных рубежей Пейдж Коллингс заявила, что потенциальные ограничения выглядят как попытка цензуры, а не повышения безопасности. По её словам, подобные меры — это "ужасающая попытка установить авторитарный контроль над доступом к информации".

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт отверг сообщения о полном запрете VPN.

"Я не выступаю за введение уголовной ответственности за использование VPN и, конечно же, не буду этого предлагать", — заявил министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.

Он подчеркнул, что законопроект направлен лишь на признание незаконным просмотра спортивных трансляций без оплаты.

Европейский контекст и политические риски

Обсуждение датских поправок проходит на фоне более широких европейских дебатов о цифровом регулировании. В ЕС продолжаются споры вокруг инициативы по контролю чатов, предполагающей сканирование зашифрованных сообщений с помощью ИИ. Дания ранее поддерживала эти меры, но была вынуждена отступить после сопротивления Германии.

На этом фоне консультации по VPN усиливают опасения, что страна может последовательно поддерживать ограничения технологий конфиденциальности. Даже без прямого запрета VPN датский подход уже воспринимается как сигнал о готовности жёстко вмешиваться в цифровые практики пользователей.

