В Росатоме не собираются приостанавливать работу по возведению АЭС "Руппур" из-за волнений

Росатом заявил, что в ходе протестов в Бангладеш работы на АЭС "Руппур" продолжаются

С 2017 года Россия возводит в Бангладеш атомную электростанцию "Руппур". Несмотря на внутренние волнения в стране, на первом энергоблоке идут пуско-наладочные работы, а строительство второго блока продолжается, как подчеркнули представители "Росатома". В госкорпорации заверили, что политическая обстановка в Бангладеш не оказывает влияния на ход реализации проекта.

В "Росатоме" также сообщили о полной безопасности российских и зарубежных специалистов, участвующих в проекте. Они продолжают свою деятельность в штатном режиме. Все работы на площадке АЭС идут в соответствии с утвержденным графиком.

АЭС "Руппур" расположена недалеко от одноименного населенного пункта в провинции Пабна. Станция будет состоять из двух энергоблоков, каждый из которых оснащен водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт. Срок службы такого реактора может достигать 100 лет.

Основы для сотрудничества в строительстве АЭС были заложены еще в ноябре 2011 года подписанием межправительственного соглашения. Генеральный контракт на строительство станции был заключен в декабре 2015 года. В ноябре 2017 года Бангладешский орган регулирования атомной энергии выдал лицензию на строительство "Руппур". Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев выражал надежду на запуск первого реактора в декабре.

С конца июля Бангладеш охвачен протестными настроениями. Граждане выступают против системы квот, которая резервировала часть государственных должностей для родственников участников войны за независимость 1971 года. 21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство этих квот. Протестующие считали эту систему дискриминационной и выгодной для сторонников бывшего премьер-министра Шейх Хасины, чья партия активно участвовала в борьбе за независимость.

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