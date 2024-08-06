Представители ВПК испытывают на фронте новейшую спутниковую связь

Корреспондент РИА Новости с места событий передает, что российские разработчики военной техники испытывают на передовой новейший комплекс спутниковой связи, способный поместиться в рюкзак.
Представитель оборонной промышленности с позывным "Каскад" рассказал, что компактная станция занимает всего половину рюкзака, а остальное пространство отведено под вспомогательное оборудование.
Комплекс обслуживается одним-двумя человеком и позволяет развернуть связь в любой точке — будь то лесная чаща или передовая позиция. С помощью этого оборудования можно передавать видеосигналы и команды боевого управления через спутник.
"Каскад" отметил, что современные военные технологии стремятся к миниатюризации, поскольку громоздкая техника становится слишком уязвимой на поле боя.
В качестве примера он продемонстрировал мобильный комплекс радиоэлектронной разведки, который также переносится двумя бойцами и развертывается всего за пять минут. Комплекс способен обнаруживать радиосигналы противника, определять его координаты и передавать информацию артиллерии или беспилотникам для нанесения удара.
Кроме того, разработчики представили специальный защищенный смартфон с приложениями, которые помогают командирам на месте оценивать ситуацию и принимать быстрые решения в режиме реального времени.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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