Возврат обещали как вариант, но он растаял: бренды закрывают свои российские главы окончательно

Ряд крупных иностранных автоконцернов, покинувших российский рынок в последние годы, скорее всего, не вернутся. Эксперты уверены, что это не просто приостановка деятельности, а полноценный и формальный уход, сопровождавшийся распродажей активов и закрытием производственных мощностей.

Mercedes-Benz и Mazda: окончательный уход

Примером может служить компания Mercedes-Benz, которая полностью продала свою дистрибуцию в России. По словам экспертов, немецкий автоконцерн обрубил все связи с российским рынком. Хотя у компании остается опцион на обратный выкуп активов, специалисты сомневаются, что они воспользуются этим правом. Подобные меры указывают на окончательное завершение их присутствия на российском рынке.

Другим ярким примером является компания Mazda, которая не только приостановила деятельность в России, но и упустила возможность выкупить свой завод во Владивостоке. Период, в течение которого они могли это сделать, уже истек, что также подтверждает, что японский автопроизводитель не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем.

Toyota: слухи о возвращении не подтверждаются

Что касается Toyota, то, несмотря на слухи о возможном возвращении, эксперты опровергают эти домыслы. Согласно их информации, завод Toyota в Шушарах будет перепрофилирован для выпуска автомобилей другой марки. На данный момент никаких изменений в политике компании относительно российского рынка не произошло.

Таким образом, уход этих крупных автоконцернов с российского рынка носит окончательный характер. Причины такого решения кроются не только в экономических и политических факторах, но и в изменениях на глобальном рынке. Для российских автолюбителей это означает, что в ближайшем будущем вернуть эти бренды в Россию будет крайне сложно.