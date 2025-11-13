Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Закрытый автосалон
Закрытый автосалон
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:12

Возврат обещали как вариант, но он растаял: бренды закрывают свои российские главы окончательно

Автоконцерны Mercedes-Benz и Mazda подтверждают полный уход без перспектив возвращения в Россию

Ряд крупных иностранных автоконцернов, покинувших российский рынок в последние годы, скорее всего, не вернутся. Эксперты уверены, что это не просто приостановка деятельности, а полноценный и формальный уход, сопровождавшийся распродажей активов и закрытием производственных мощностей.

Mercedes-Benz и Mazda: окончательный уход

Примером может служить компания Mercedes-Benz, которая полностью продала свою дистрибуцию в России. По словам экспертов, немецкий автоконцерн обрубил все связи с российским рынком. Хотя у компании остается опцион на обратный выкуп активов, специалисты сомневаются, что они воспользуются этим правом. Подобные меры указывают на окончательное завершение их присутствия на российском рынке.

Другим ярким примером является компания Mazda, которая не только приостановила деятельность в России, но и упустила возможность выкупить свой завод во Владивостоке. Период, в течение которого они могли это сделать, уже истек, что также подтверждает, что японский автопроизводитель не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем.

Toyota: слухи о возвращении не подтверждаются

Что касается Toyota, то, несмотря на слухи о возможном возвращении, эксперты опровергают эти домыслы. Согласно их информации, завод Toyota в Шушарах будет перепрофилирован для выпуска автомобилей другой марки. На данный момент никаких изменений в политике компании относительно российского рынка не произошло.

Таким образом, уход этих крупных автоконцернов с российского рынка носит окончательный характер. Причины такого решения кроются не только в экономических и политических факторах, но и в изменениях на глобальном рынке. Для российских автолюбителей это означает, что в ближайшем будущем вернуть эти бренды в Россию будет крайне сложно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безвизовый режим с Китаем стимулирует рост туристических поездок — сообщает эксперт 10.11.2025 в 8:41
Шокирующий рост туристов в Китай: как безвизовый режим стал настоящим туризмом прорывом

В 3 квартале 2024 года 383 тыс. россиян посетили Китай. Безвизовый режим и растущий интерес к культуре страны привели к рекордному увеличению турпотока.

Читать полностью » МВД: Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России 09.11.2025 в 23:42
Где в России спят спокойно: МВД признало этот регион одним из лидеров по низкой преступности

Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России, уступив лишь Северному Кавказу. Лидерами стали Чукотка, Сириус и Ненецкий округ.

Читать полностью » В Приморском заповеднике впервые зафиксировали китайского бюльбюля 07.11.2025 в 22:28
Природа стирает границы: редкая птица из Китая прилетела в российский заповедник

В Приморском заповеднике впервые заметили китайского бюльбюля — редкую птицу, ранее встречавшуюся в России лишь шесть раз. Учёные считают это знаком расширения ареала.

Читать полностью » Хабаровск запустит сеть Wi-Fi из-за перебоев мобильного интернета — Александр Головко 07.11.2025 в 16:25
Город без сигнала: как Wi-Fi-проект Хабаровска стал ответом на цифровую нестабильность

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре создадут сеть из 25 точек общественного Wi-Fi, чтобы компенсировать перебои мобильного интернета. Проект реализуют при поддержке властей, операторов и бизнеса.

Читать полностью » На дорогах Приморья ожидается гололедица из-за температурных колебаний и осадков 07.11.2025 в 14:25
От минус восемнадцати до плюс двенадцати: синоптики предупредили о погодных контрастах в Приморье

В Приморье в выходные ожидается резкое потепление, мокрый снег и дождь. Из-за смены фронтов на дорогах образуется гололедица, а во Владивостоке температура поднимется до +12 градусов.

Читать полностью » В Сахалинской области модернизируют судоремонтный завод на Шикотане в рамках импортозамещения 07.11.2025 в 13:59
Остров, который чинит флот: Россия создаёт собственный морской щит на краю страны — новый импульс

На острове Шикотан завершают модернизацию судоремонтного завода, который позволит ремонтировать крупнотоннажные суда без участия иностранных верфей.

Читать полностью » МЧС предупредило о шторме у берегов Камчатки с опасными волнами 07.11.2025 в 12:25
Петропавловск готовится к удару стихии: циклон несёт волны высотой с трёхэтажный дом

На Камчатке ожидается мощный шторм с волнами до 10 метров и ветром до 37 м/с. Спасатели приведены в готовность, а судоходным компаниям рекомендовано усилить меры безопасности.

Читать полностью » Детская книга о героях СВО представлена во Владивостоке школьниками и педагогами — Елена Бронникова 07.11.2025 в 10:25
Герои на страницах детской книги: школьники Владивостока нарисовали подвиг танкистов СВО

Во Владивостоке представили детскую книгу "Один против восьмерых", рассказывающую о подвиге экипажа танка "Алеша". Издание создано по губернаторской программе, а иллюстрации выполнили школьники.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Здоровое нефритовое дерево усиливает благоприятные потоки энергии
Спорт и фитнес
Вертикальные упражнения улучшили стабильность корпуса и баланс — тренеры
Авто и мото
Если автовладелец не успел “переобуть” авто, то лучше не использовать машину вовсе — эксперт Родионов
Питомцы
Кошки не связывают наказание с действием — специалисты
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Спорт и фитнес
Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо
Красота и здоровье
Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet