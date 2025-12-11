Возвращение России в глобальную экономику: что скрывают новые предложения США для Европы

США представили европейским странам предложения по восстановлению России в мировой экономике и возобновлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу — об этом сообщает The Wall Street Journal. В рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон предложил стратегию реинтеграции России в глобальную экономику.

План США по восстановлению России

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа в последние недели представила европейским партнерам ряд документов, в которых изложено видение послевоенного восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Один из документов описывает планы США по реинтеграции России, в том числе через инвестиции американских компаний в ключевые секторы, такие как добыча редкоземельных металлов и нефтедобыча в Арктике.

Кроме того, в предложениях США говорится о возможном использовании около $200 млрд замороженных российских активов для реализации различных проектов в Украине, в том числе для строительства масштабного дата-центра, энергоснабжение которого будет обеспечивать Запорожская АЭС.

"Планы по использованию финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине", — сообщает The Wall Street Journal.

Экспроприация активов и ответ России

Ранее Еврокомиссия представила свой план экспроприации замороженных российских активов в Европе на сумму €210 млрд, используя схему "репарационного кредита" для финансирования Украины в 2026–2027 годах. Этот план получил поддержку в ЕС, и в Брюсселе почти собрано квалифицированное большинство голосов стран для принятия решения на саммите 18 декабря.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что предложенная в Европе конфискация российских активов является актом воровства. В ответ на возможные действия Запада министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что власти России подготовили варианты ответа на такие шаги. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не оставит такие действия без ответа.