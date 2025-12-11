Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
© commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum is licensed under Public domain
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:12

Возвращение России в глобальную экономику: что скрывают новые предложения США для Европы

США предложили ЕС план восстановления России в мировой экономике — The Wall Street Journal

США представили европейским странам предложения по восстановлению России в мировой экономике и возобновлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу — об этом сообщает The Wall Street Journal. В рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон предложил стратегию реинтеграции России в глобальную экономику.

План США по восстановлению России

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа в последние недели представила европейским партнерам ряд документов, в которых изложено видение послевоенного восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Один из документов описывает планы США по реинтеграции России, в том числе через инвестиции американских компаний в ключевые секторы, такие как добыча редкоземельных металлов и нефтедобыча в Арктике.

Кроме того, в предложениях США говорится о возможном использовании около $200 млрд замороженных российских активов для реализации различных проектов в Украине, в том числе для строительства масштабного дата-центра, энергоснабжение которого будет обеспечивать Запорожская АЭС.

"Планы по использованию финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине", — сообщает The Wall Street Journal.

Экспроприация активов и ответ России

Ранее Еврокомиссия представила свой план экспроприации замороженных российских активов в Европе на сумму €210 млрд, используя схему "репарационного кредита" для финансирования Украины в 2026–2027 годах. Этот план получил поддержку в ЕС, и в Брюсселе почти собрано квалифицированное большинство голосов стран для принятия решения на саммите 18 декабря.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что предложенная в Европе конфискация российских активов является актом воровства. В ответ на возможные действия Запада министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что власти России подготовили варианты ответа на такие шаги. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не оставит такие действия без ответа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инцидент на борту самолёта прервал пресс-подход Трампа неожиданным движением двери туалета вчера в 4:22
Дверь против президента: курьёз на борту нарушил пресс-подход Трампа в узком проходе Air Force One

Перелёт Дональда Трампа в Пенсильванию обернулся неожиданным курьёзом: пресс-подход был прерван пассажиром, случайно задевшим президента дверью.

Читать полностью » Зеленский: У Украины нет сил вернуть Крым и ее не ждут в НАТО 09.12.2025 в 22:57
Украину в НАТО не ждут: Зеленский раскрыл главное разочарование и признал утрату шансов по Крыму

Зеленский признал отсутствие сил для возвращения Крыма, рассказал, почему Украина не может рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Читать полностью » Зеленский согласился провести выборы президента на Украине в ближайшие 60–90 дней 09.12.2025 в 22:52
Выборы под прикрытием США и ЕС: Зеленский заявил о необходимости внешней защиты

Зеленский признал отсутствие сил для возвращения Крыма, заявил о готовности к выборам при поддержке США и ЕС и рассказал, почему Украина не может рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Читать полностью » Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС 09.12.2025 в 16:07
Когда Европа оглядывается на Вашингтон и Москву: рейтинг Politico показывает, кто реально задаёт тон

Politico включило в топ европейских влиятельных фигур лидеров России и США. Их влияние оказалось сопоставимо с ключевыми политиками ЕС — и это меняет баланс.

Читать полностью » Трамп: Преимущество в украинском конфликте всегда было за Россией 09.12.2025 в 15:25
Преимущество у РФ с первого дня: резонансное заявление Трампа меняет тон дискуссии по украинскому конфликту

Трамп вновь заявил, что преимущество в украинском конфликте остаётся за Россией, — комментарий, который вписывается в его устойчивую внешнеполитическую риторику.

Читать полностью » Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС 09.12.2025 в 10:09
Трамп и Путины согласны, а Зеленский не читает мирный план: что это значит для Украины

Дональд Трамп может исключить Владимира Зеленского из мирных переговоров по Украине. Американский президент разочарован его нежеланием идти на компромиссы.

Читать полностью » Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS 09.12.2025 в 10:09
Военное столкновение на границе Таиланда и Камбоджи: почему ситуация продолжает накаляться

Ситуация на границе Таиланда и Камбоджи продолжает ухудшаться: число погибших тайских военнослужащих возросло, а столкновения приобрели новые масштабы.

Читать полностью » Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу не найден 08.12.2025 в 22:30
Территории превратились в красную линию: Зеленский признал, что компромисса не видно даже на горизонте

Зеленский заявил, что переговоры продвигаются, но территориальный компромисс остаётся недостижимым, а мирный план США пересмотрен в пользу украинской позиции.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Усталость стала главной причиной пропуска тренировок — Femina
Общество
Айсен Николаев поручил региональным властям помощь семьям погибших при пожаре в Октемцах — ТАСС
Экономика
Проект строительства АЭС в Вьетнаме возобновлен после восьми лет приостановки — Геннадий Бездетко
Происшествия
Ограничения в аэропортах России: пассажиры сталкиваются с длительными задержками — ТАСС
11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС
Авто и мото
Зимний простой автомобиля приводит к снижению заряда аккумулятора и износу деталей — автоспециалисты
Наука
Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди
Наука
Лидар и магнитометрия раскрыли новые тайны археологии Киклад — Archaeology News
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet