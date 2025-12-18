Возвращение Roblox в Россию: что нужно изменить для разблокировки в ответ на требования Роскомнадзора

Руководство платформы Roblox заявило о готовности принять меры для удаления "опасного контента" с сервиса в ответ на требования Роскомнадзора для восстановления доступа к платформе в России.

Разблокировка Roblox в России

После блокировки Roblox в начале декабря, вызвавшей массовые жалобы со стороны пользователей, руководство платформы сообщило о готовности работать с российскими властями. Роскомнадзор обвинил сервис в распространении "экстремистских материалов". В ответ на блокировку представители Roblox сообщили, что готовы внести изменения в процесс модерации контента, удалив "деструктивную и опасную информацию", а также пресекать противоправные действия.

"Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в интернете, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство", — заявили в Роскомнадзоре.

Изменения на платформе и проблемы пользователей

Несколько пользователей сообщили, что после введения модерации Roblox отключил все чаты для аккаунтов с российской локацией. Пользователи выразили недовольство, отметив, что отсутствие текстового и голосового чатов значительно снижает интерес к игре.

"Не работает ни голосовой, ни текстовый чаты. Видимо, запустили "модерацию". Играть стало очень скучно. Надеюсь, скоро разбанят Roblox", — поделился один из пользователей с ПМ.

Реакция общественности

В середине декабря в Томске прошёл митинг против блокировки Roblox, в котором участвовало около 50 человек. В ответ на блокировку Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, заявила, что многие дети выражают недовольство по поводу закрытия платформы, и подчеркнула, что передаст жалобы в различные ведомства.

Однако Роскомнадзор на данный момент не видит оснований для немедленной разблокировки Roblox в России. В ведомстве продолжают настаивать на соблюдении российского законодательства со стороны платформы.

Блокировки и дальнейшие ограничения

Блокировка Roblox в России стала частью более широкой политики ограничения доступа к иностранным интернет-ресурсам. В начале декабря были заблокированы FaceTime и Snapchat, а в конце ноября началась постепенная блокировка WhatsApp. Депутат Госдумы Андрей Свинцов также предупредил, что в ближайшие 6-12 месяцев YouTube может быть заблокирован в России.