Возрастные меры в игре не стали аргументом: Роскомнадзор оставил Roblox под ограничениями

Роскомнадзор подтвердил, что вопрос с доступом к Roblox в России пока не меняется. Регулятор не видит причин пересматривать принятое решение. Об этом сообщает РИА Новости, получившее комментарий ведомства на фоне публикаций о якобы начавшемся выполнении требований со стороны платформы.

Позиция регулятора

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Roblox сейчас нет. Речь идёт о текущей оценке ситуации со стороны ведомства, которая не предполагает смягчения мер. Таким образом, официальная позиция регулятора расходится с ожиданиями, возникшими после сообщений в СМИ о возможных изменениях внутри игры.

"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", — заявили в Роскомнадзоре.

Комментарий прозвучал в ответ на обсуждение того, выполняет ли платформа требования, которые предъявлял регулятор. Ведомство не подтвердило, что принятые со стороны Roblox меры достаточны, и прямо указало на отсутствие причин для отмены блокировки.

Что писали СМИ о действиях Roblox

Ранее ряд СМИ сообщал, что Roblox якобы начал выполнять требования Роскомнадзора. В публикациях утверждалось, что в игре стали требовать подтверждение возраста. Эти сообщения стали поводом для предположений, что ограничения могут быть пересмотрены.

Однако Роскомнадзор в разговоре с РИА Новости дал понять, что подобные изменения не стали основанием для разблокировки. Ведомство подчеркнуло именно отсутствие предпосылок для отмены ограничений, не связывая свою позицию с отдельными обновлениями или функциями, о которых упоминали медиа.

Почему Roblox заблокировали

О блокировке Roblox в России Роскомнадзор сообщал в начале декабря. Тогда ведомство объяснило меру выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности. Также среди причин назывались призывы к совершению противоправных действий насильственного характера.

Отдельным пунктом регулятор указывал "пропаганду ЛГБТ*-тематики". На данный момент позиция Роскомнадзора остаётся прежней: оснований для разблокировки платформы он не видит.

* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России.