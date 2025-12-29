Возраст сдвинули вниз — процедуру оставили строгой: что меняется в правилах гражданства

Обязанность приносить присягу гражданина России теперь распространяется на подростков с 14 лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Возраст присяги снижен до 14 лет

Изменения внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации". Ранее обязанность приносить присягу распространялась на лиц, достигших 18-летнего возраста. Теперь нижняя планка снижена до 14 лет, что означает расширение круга граждан, на которых распространяется эта процедура.

Нововведения вступят в силу через десять дней с момента официального опубликования закона. Присяга остаётся обязательным условием для приобретения гражданства Российской Федерации.

Отказ от присяги и последствия

Законом также уточняется правовой механизм вступления решения о приёме в гражданство в силу. Если человек изначально отказывается приносить присягу, решение о предоставлении гражданства аннулируется с момента его принятия.

"Решение о приеме в гражданство Российской Федерации будет аннулировано с момента принятия, если лицо отказалось от принесения присяги", — следует из положений закона.

Ранее решение считалось недействительным, если присяга не была принесена в течение года. Теперь этот порядок сохраняется, но дополнительно уточняется момент утраты силы такого решения.

Дополнительные основания для аннулирования

В законе также закреплено новое основание для признания решения о приёме в гражданство недействительным. Оно будет аннулироваться, если человек умер до принесения присяги гражданина РФ.

При этом сохраняется норма, согласно которой решение о приёме в гражданство вступает в законную силу исключительно со дня принесения присяги, а не с даты его принятия.