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Возобновление атлантических экспедиций из Севастополя зависит от геополитики
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Возобновление научных экспедиций в Атлантику под вопросом из-за геополитики

Возобновление атлантических экспедиций из Севастополя зависит от геополитики

Специалисты Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" Российской академии наук выразили готовность к возобновлению исследовательской деятельности в водах Средиземного моря, Атлантического океана и других районов, где они ранее проводили работы.

Препятствием на пути к этому является лишь текущая геополитическая обстановка. Об этом сообщил директор института Роман Горбунов в рамках научного семинара, посвященного развитию сотрудничества между Россией и Гвинеей, который состоялся в Севастополе.

Горбунов подчеркнул, что исследовательская работа в указанных районах была активной до 1993 года, и они являются традиционными зонами деятельности института, включая районы Центральной Атлантики и Индийского океана. Он выразил надежду на то, что при благоприятном изменении геополитической ситуации научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий", принадлежащее ИнБЮМ, снова отправится в международные воды для продолжения научной работы.

Глава ИнБЮМ также отметил, что в институте сохранились значительные исследовательские наработки по изучению рыбных запасов в упомянутых регионах.

Несмотря на то что у института нет возможности отправлять собственное судно в указанные районы, Горбунов заметил, что сотрудники института продолжают принимать участие в экспедициях в составе других российских научных организаций, используя различные суда научного флота. Он выразил удовлетворение существующей системой экспедиционной работы, которая позволяет ученым из любого института участвовать в исследованиях в самых разных уголках мира, включая Дальний Восток и Атлантику.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа ,Alexxx1979 , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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