Wildberries и Russ начали поиск нового офиса для размещения объединенной команды, сообщают три консультанта в сфере офисной недвижимости, опирающиеся на свои источники. По их словам, компании рассматривают разные локации в районе Белорусского вокзала и Ленинградского проспекта.

Одним из потенциальных объектов является бизнес-центр «Белая площадь», расположенный на Лесной улице, неподалеку от станции метро «Белорусская». Источники указывают, что компании планируют арендовать около 30 тыс. квадратных метров. Также они не исключают возможности приобретения помещений в этом комплексе. Тем не менее, пока рано говорить о каких-либо серьезных договоренностях, добавляют консультанты.

Исполнительный директор Russ и генеральный директор совместного предприятия Russ и Wildberries - ООО «РВБ» - Роберт Мирзоян подтвердил информацию в интервью РБК, отметив: «Мы рассматриваем разные варианты, но не только этот объект». Представитель инвесткомпании O1 Properties, которой принадлежит «Белая площадь», отказался комментировать ситуацию.

В результате создания совместного предприятия под названием ООО «РВБ» учредителями стали ООО «Вайлдберриз», владеющее 65% акций, и основного акционера Russ - ООО «Стинн», которому принадлежит 35%. В середине июля «Вайлдберриз» передал около двадцати своих дочерних предприятий новому образованию, включая региональные представительства в таких городах, как Владивосток и Оренбург. В настоящее время офисы Wildberries расположены в разных районах Москвы.

Например, летом прошлого года онлайн-ретейлер арендовал бывшие помещения Apple площадью около 4 тыс. кв. м в комплексе «Романов двор» в центре столицы. В конце декабря компания также подписала соглашение с Ozon о субаренде приблизительно 6 тыс. кв. м (что эквивалентно 839 рабочим местам) в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте на севере города. Стоит отметить, что офис Russ находится в другом бизнес-центре - «ВТБ Арена парк», как сообщают консультанты.

Жидков также отмечает, что в настоящее время не так много вариантов для аренды значительных площадей. Григорьев подтверждает это: по результатам первого полугодия, вакансия на офисном рынке Москвы составляет лишь 5%. При этом важно понимать, что на данный момент в «Белой площади» нет достаточного объема свободных площадей для аренды, поэтому в случае переезда процесс будет постепенным, рассуждает Жидков. На сегодняшний день средняя ставка аренды в Белорусском деловом районе близка к 40 тыс. руб. за 1 кв. м в год, согласно информации Зиминой. В «Белой площади» такая ставка может достигать примерно 60 тыс. руб. за 1 кв. м в год с учетом НДС и эксплуатационных расходов, указывает Жидков. Таким образом, ежегодные затраты на аренду могут составить около 1,8 млрд руб. Однако возможен и получение скидки за аренду крупного объема площадей, резюмирует Жидков.

Фото:Wikimedia Commons/ https://www.wildberries.ru/, Пахан, ( public domain )