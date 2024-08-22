Группа депутатов от партии "Справедливая Россия - За правду" представила в Государственную Думу законопроект, предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря, с максимальной суммой возмещения в 20 тысяч рублей. Документ уже опубликован на официальном сайте Думы.
Предложенные изменения касаются федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что хотя данный закон является ключевым в области обеспечения детского отдыха, он не предусматривает механизмы для развития сферы детского отдыха и оздоровления как самостоятельного сектора, аналогичного гостинично-туристической индустрии. Авторы инициативы считают, что возврат части стоимости путевок позволит одновременно поддержать как родителей, покупающих путевки для детей, так и организации, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления.
"Для увеличения доступности услуг по детскому отдыху и оздоровлению предлагается законодательно установить возмещение 20% от стоимости путевок в такие организации, но не более 20 тысяч рублей на каждого ребенка", - говорится в документе.
Финансирование данной меры предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, на внедрение новой программы потребуется дополнительно около 5 миллиардов рублей.
Также в законопроекте предусмотрено, что Правительство России будет ежегодно разрабатывать и утверждать федеральную программу по детскому отдыху и оздоровлению, которая будет включать ключевые показатели и механизмы развития данной сферы на год и два последующих года.
Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа ,Diliff , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
Пушков: политика Финляндии по отношению к РФ снижает уровень жизни в этой стране
Политика, осуществляемая главой Финляндской Республики Александром Стуббом по отношению к Российской Федерации, оказывает негативное воздействие на уровень жизни в данной государстве, расположенном в Северной Европе на восточном берегу Балтийского моря. Об этом информировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram.
Джабаров: РФ может отсечь Одессу и Николаев от Украины для безопасности Приднестровья
Для того чтобы обезопасить Приднестровье от планов Кишинева по интеграции в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс Российская Федерация (РФ) может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от Украины
Ким Кардашьян в "бельевом стиле": новый образ вызвал сравнения с Бьянкой Цензори
Поклонники Канье Уэста продолжают сравнивать его нынешнюю супругу Бьянку Цензори с бывшей женой Ким Кардашьян.
Дочь Алена Делона не стала исполнять последнюю волю отца
Наследница звезды французского кинематографа Алена Делона, который скончался в возрасте 88 лет, решила не исполнять предписание отца.