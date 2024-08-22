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В ГД представили законопроект,предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря
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Возврат части стоимости путевок позволит одновременно поддержать и родителей, и организации предоставляющие услуги отдыха и оздоровления

В ГД представили законопроект,предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря

Группа депутатов от партии "Справедливая Россия - За правду" представила в Государственную Думу законопроект, предусматривающий возмещение 20% стоимости путевок в детские лагеря, с максимальной суммой возмещения в 20 тысяч рублей. Документ уже опубликован на официальном сайте Думы.

Предложенные изменения касаются федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что хотя данный закон является ключевым в области обеспечения детского отдыха, он не предусматривает механизмы для развития сферы детского отдыха и оздоровления как самостоятельного сектора, аналогичного гостинично-туристической индустрии. Авторы инициативы считают, что возврат части стоимости путевок позволит одновременно поддержать как родителей, покупающих путевки для детей, так и организации, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления.

"Для увеличения доступности услуг по детскому отдыху и оздоровлению предлагается законодательно установить возмещение 20% от стоимости путевок в такие организации, но не более 20 тысяч рублей на каждого ребенка", - говорится в документе.

Финансирование данной меры предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, на внедрение новой программы потребуется дополнительно около 5 миллиардов рублей.

Также в законопроекте предусмотрено, что Правительство России будет ежегодно разрабатывать и утверждать федеральную программу по детскому отдыху и оздоровлению, которая будет включать ключевые показатели и механизмы развития данной сферы на год и два последующих года.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа ,Diliff , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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