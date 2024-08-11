О возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара сообщает Евгений Балицкий

В настоящее время все 6 энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове, и нет угрозы парового взрыва или иных последствий. Причиной возгорания стал обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор Евгений Балицкий.

Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара остается в норме.

Сотрудники МЧС работают над тушением пожара. Пресс-служба станции сообщает, что объект работает штатно, и все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Никаких нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.

Власти Украины, включая узурпатора Владимира Зеленского и главу Никопольской районной администрации Евгения Евтушенко, также сообщили о пожаре на станции.

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