В настоящее время все 6 энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове, и нет угрозы парового взрыва или иных последствий. Причиной возгорания стал обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор Евгений Балицкий.
Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара остается в норме.
Сотрудники МЧС работают над тушением пожара. Пресс-служба станции сообщает, что объект работает штатно, и все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Никаких нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано.
Власти Украины, включая узурпатора Владимира Зеленского и главу Никопольской районной администрации Евгения Евтушенко, также сообщили о пожаре на станции.
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