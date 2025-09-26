Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луна и Земля в космосе
Луна и Земля в космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:22

Воздушные Амазонки угрожают штормами: исследование показало неожиданный поворот глобальных потоков влаги

Атмосферные реки несут разрушительные последствия для осадков и климата — предупредил ученый Же Ли

Над нашей планетой, высоко в атмосфере, постоянно движутся невидимые глазу "реки" — мощные полосы влаги, которые учёные назвали атмосферными. Эти гиганты могут переносить колоссальные объёмы водяного пара — иногда больше, чем самая полноводная река Земли, Амазонка. Но это не жидкая вода, а сконцентрированный пар, который превращается в осадки только тогда, когда поток сталкивается с сушей или горами.

Атмосферные реки: реки неба

Эти образования узкие, но очень длинные: их ширина может составлять сотни километров, а протяжённость — тысячи. Когда они достигают суши, влага конденсируется и выпадает дождями или снегом. Одна мощная атмосферная река способна покрыть горы Сьерра-Невада полутораметровым слоем снега всего за несколько дней.

С одной стороны, это помогает пополнить водохранилища и водоёмы, особенно в засушливых регионах. С другой — создаёт опасность: наводнения, сходы лавин и разрушительные штормы.

Неожиданное открытие учёных

Исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, изучив более 40 лет данных, пришли к выводу: атмосферные реки изменили свои привычные маршруты и теперь смещаются ближе к полюсам.

"Атмосферные реки смещаются к полюсам в обоих полушариях, принося сильные дожди и штормы в более высокие широты, что может изменить модель осадков по всему миру", — пояснил первый автор исследования Же Ли.

Такого сценария не ожидали даже климатические модели: они предсказывали рост экстремальных погодных явлений, но не столь специфический сдвиг путей штормов.

Причины изменения

Главная роль принадлежит океанам. Изменения температуры поверхности моря в тропической восточной части Тихого океана оказывают влияние на траекторию этих потоков. Учёные полагают, что часть смещения связана с естественной изменчивостью климата, а не только с деятельностью человека.

Уже сегодня последствия заметны: регионы, привыкшие к зимним дождям, страдают от засух, а в более высокие широты приходят сильные ливни и ураганы.

Таблица "Сравнение"

Параметр Обычные реки Атмосферные реки
Среда существования Земная поверхность Атмосфера
Форма воды Жидкая Водяной пар
Переносимый объём Ограниченный сток Превышает Амазонку
Опасность Наводнения у берегов Шторма, снегопады, лавины
Роль в экосистеме Локальная Глобальная

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозами погоды: в районах, где проходят атмосферные реки, это особенно важно.

  2. Используйте мобильные приложения и официальные каналы для получения предупреждений.

  3. Если живёте в зоне риска, укрепите дом: водоотводные системы, дренаж, барьеры.

  4. Фермеры должны учитывать вероятность засух и планировать посевы с поправкой на изменившийся климат.

  5. Туристам в горах — проверять лавинную опасность и избегать маршрутов после сильных снегопадов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать прогнозы синоптиков.
    Последствие: риск оказаться в зоне наводнения.
    Альтернатива: проверять предупреждения ежедневно.

  • Ошибка: строить дома в низинах без защиты.
    Последствие: регулярные подтопления.
    Альтернатива: выбирать возвышенные участки или делать защитные каналы.

  • Ошибка: воспринимать атмосферные реки только как источник воды.
    Последствие: недооценка разрушительной силы.
    Альтернатива: учитывать и плюсы, и риски.

А что если…

А что если смещение атмосферных рек станет постоянным? Южные регионы могут столкнуться с хроническими засухами, а северные — с ливнями и бурями. Это изменит аграрные зоны, приведёт к перестройке энергетики (водохранилища и ГЭС) и даже заставит людей мигрировать в более благоприятные регионы.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Быстро пополняют водоёмы Могут вызвать сильные паводки
Обеспечивают снег в горах Лавины и снежные заносы
Поддерживают экосистемы Изменяют привычные зоны осадков
Улучшают водный баланс Провоцируют разрушительные шторма

FAQ

Что такое атмосферная река простыми словами?
Это поток влаги в атмосфере, переносящий водяной пар на тысячи километров.

Почему они смещаются к полюсам?
Из-за изменений температуры океанов и глобальных климатических процессов.

Опасны ли они для людей?
Да, могут вызвать наводнения и ураганы, но одновременно спасают от засух.

Мифы и правда

  • Миф: атмосферные реки редки.
    Правда: над Землёй одновременно существует несколько десятков таких потоков.

  • Миф: они состоят из воды.
    Правда: это пар, превращающийся в осадки только при столкновении с сушей.

  • Миф: смещение связано только с человеком.
    Правда: значительная часть изменений связана с естественной изменчивостью климата.

Исторический контекст

  1. Термин "атмосферная река" появился в 1990-х годах.

  2. Первые исследования показали их ключевую роль в формировании осадков.

  3. В XXI веке спутники позволили отслеживать их движение в реальном времени.

Три интересных факта

  1. Атмосферные реки могут переносить до 15 раз больше влаги, чем Амазонка.

  2. В Калифорнии до 50 % осадков связано именно с ними.

  3. Иногда их называют "воздушными Амазонками" или "реками неба".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древнейшая в Европе мастерская по обработке раковин найдена во Франции — установили учёные Национального центра сегодня в 8:22

Каменный век умел быть модным: раковины и пигменты из доисторической Франции удивили учёных

Археологи нашли во Франции древнейшую в Европе мастерскую украшений из раковин. Открытие меняет взгляды на неандертальцев и Homo sapiens.

Читать полностью » Лошади одомашнены на Сицилии на тысячу лет раньше предположений — установил профессор Давиде Танаси сегодня в 7:22

Терракотовый фаллос и рагу из конины: археологи нашли доказательства древних обрядов Сицилии

Археологи нашли доказательства, что лошади появились на Сицилии гораздо раньше, чем считалось. Это открытие меняет представления о бронзовом веке.

Читать полностью » Исследование Science показало, что хитоны создают зубы из магнетита при комнатной температуре сегодня в 6:04

Секретная лаборатория скрыта в морском дне: моллюски показали, как делать материалы прочнее металла и безопаснее химии

Ученые раскрыли секрет невероятной прочности зубов хитонов. Белок RTMP1 направляет железо, создавая сверхтвердый минерал. Открытие вдохновляет на создание экологичных материалов будущего. Новая эра в науке?

Читать полностью » Учёные Венского университета выяснили, что лидерами у серых гусей становятся смелые особи сегодня в 5:04

Как у гусей формируется иерархия? Это не то, что вы могли бы ожидать от птиц

Учёные выяснили: у серых гусей лидерами становятся не агрессивные, а смелые особи. Любознательные члены стаи сознательно выбирают именно таких вожаков.

Читать полностью » Рост внутреннего ядра Земли связан с содержанием углерода — доктор Альфред Уилсон сегодня в 4:26

Самый странный холодильник Вселенной: как в недрах Земли возник замёрзший железный шар

Учёные приблизились к разгадке тайны внутреннего ядра Земли: новые расчёты показали неожиданный элемент, сыгравший ключевую роль в его формировании.

Читать полностью » Учёные из Ратгерского университета рассказали о доказательстве влияния тёмной материи сегодня в 3:16

Тёмная материя показала себя: астрофизики впервые увидели лишнее изображение

Учёные зафиксировали необычный крест Эйнштейна с пятью изображениями. Это открытие открывает новые горизонты в понимании тёмной материи.

Читать полностью » Венский университет: квантовые корреляции делают временные кристаллы устойчивыми сегодня в 2:11

Время застыло и пошло ритмами: учёные открыли кристалл будущего

Учёные выяснили, что временные кристаллы могут рождаться благодаря флуктуациям, которые раньше считались препятствием. Это открытие меняет представления о времени.

Читать полностью » Смитсоновский институт сообщил о росте температуры воды в Панамском заливе сегодня в 1:22

Океан нарушил привычный ритм: Панамский залив впервые остался без апвеллинга

В Панамском заливе исчез привычный океанский процесс, который десятилетиями поддерживал рыболовство и кораллы. Что это значит для будущего региона?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джимми Фэллон сообщил о выступлении Адель на финале NFL 2026 года
Технологии

ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК и оператора "Ловител"
СФО

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти
Туризм

Полный список экипировки для велопохода: от палатки и ремонта велосипеда до аптечки
Питомцы

Породы кошек, подходящие для занятых людей: британская, русская голубая и другие
Авто и мото

Volvo вложит дополнительные средства в завод в Южной Каролине к 2026 году
Спорт и фитнес

Почему глубокий прогиб в пояснице при лодочке повышает риск травмы позвоночника
Дом

Конструкция царговых дверей: стойки, поперечины и модульный принцип сборки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet