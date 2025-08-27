Ночная тревога: над Севастополем зафиксирована активность ПВО

В ночное время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а системы ПВО привелиены в готовность. По сообщениям местных жителей, около 23 часов со стороны Камышовой бухты раздались несколько громких взрывов. Аналогичные сообщения поступают из Саки, Евпатории и Новофёдоровки.

По предварительным данным, активированы системы противовоздушной обороны. Ранее Министерство обороны России сообщало о сбитых за последние три часа 13 украинских беспилотных летательных аппаратах над регионами страны и акваторией Чёрного моря.

Информация о возможных последствиях и повреждениях на данный момент уточняется.