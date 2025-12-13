Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:09

Воздушная тревога без последствий: как ПВО за одну ночь закрыла небо над шестью регионами

Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников над рядом регионов страны — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, все выявленные цели были перехвачены и уничтожены дежурными расчетами ПВО.

География ночной атаки

Как уточнили в Минобороны, всего за ночь было уничтожено и перехвачено 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Наибольшее число БПЛА зафиксировано над Саратовской областью, где силы ПВО сбили 28 дронов. Это делает регион основной целью атаки в прошедшие часы.

Кроме того, по четыре беспилотника были уничтожены над территориями Воронежской и Ростовской областей. Еще два аппарата сбиты в Белгородской области и два — над Республикой Крым. Один беспилотник был перехвачен над Волгоградской областью. Все операции проводились в штатном режиме дежурными средствами противовоздушной обороны.

Сообщение Минобороны России

Военное ведомство подчеркнуло, что атака была отражена без последствий для критической инфраструктуры. В официальном сообщении приведена детальная разбивка по регионам, где были зафиксированы цели.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 БПЛА над территорией Саратовской области, 4 БПЛА над территорией Воронежской области, 4 БПЛА над территорией Ростовской области, 2 БПЛА над территорией Белгородской области, 2 БПЛА над территорией Республики Крым и 1 БПЛА над территорией Волгоградской области", — говорится в сообщении Минобороны России.

Общий контекст

Информация о перехватах беспилотников регулярно публикуется в сводках военного ведомства на фоне продолжающейся специальной военной операции. Силы ПВО несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая защиту воздушного пространства над регионами России.

Данные о пострадавших и разрушениях в сообщении не приводятся.

