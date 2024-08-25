Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре

В Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты, предоставленные украинским министерством цифровой трансформации.

Согласно информации, тревога в Сумской области была объявлена в 22:19 по московскому времени, в Харьковской - в 22:52 того же дня. В других областях сигнал тревоги начал звучать с 00:58 мск в понедельник.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах.

Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога стала регулярным явлением в украинских регионах, а иногда объявляется по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ избегают ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)