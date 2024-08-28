Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

игналы тревоги начали поступать в различное время, начиная с 03:17 по московскому времени в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, в 03:19 в Черниговской и в 03:31 в Днепропетровской области.

Кроме того, тревога была объявлена и в контролируемой Киевом части Луганской Народной Республики.

Военные действия против украинской инфраструктуры со стороны Вооруженных Сил России начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти приписывают украинским спецслужбам. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи по всей территории страны. С тех пор объявление воздушной тревоги стало ежедневным явлением, иногда охватывая всю Украину.

Однако, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что российские военные в ходе конфликта с Вооруженными силами Украины избегают нанесения ударов по жилым районам и социальной инфраструктуре.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)