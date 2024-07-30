Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в Европе произошло снижение потребления алкогольных напитков, что связано с действиями, предпринятыми Российской Федерацией и другими странами для ограничения употребления спиртного.
В докладе ВОЗ указывается, что, несмотря на то что европейский регион продолжает лидировать в мире по потреблению алкоголя, заметное уменьшение его употребления в крупнейших по населению странах, включая Россию, Турцию и Украину, способствовало общему тренду. Это стало возможным благодаря введению более высоких налогов на алкоголь и ограничениям на его продажу. В сообщении также подчеркивается, что даже с учетом снижения на 10 процентов с 2010 года, каждый взрослый европеец в среднем потребляет 9,2 литра чистого спирта в год.
Кроме того, в докладе говорится, что мужчины в Европе потребляют алкоголь в четыре раза больше, чем женщины, с показателями 14,9 литров для мужчин и 4 литра для женщин в год.
Татьяна Голикова, вице-премьер России, ранее отметила значительное снижение потребления алкоголя в стране, указав, что с 2009 года средний показатель упал с 14 до 8 литров на человека в год.
Фото: commons.wikimedia.orgСтефан Гисберт (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
Сенатор Климов: развал ЕС начат после выхода Великобритании
Развал ЕС начался после выхода Великобритании, убеждён зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с "Лентой.ру" сенатор высказался о призыве лидера "Патриотов" Флориана Филиппо уничтожить Евросоюз из-за его агрессивной политики.
Спикер Папуашвили: иностранные доноры призвали игнорировать реестр иноагентов в Грузии
Иностранные доноры, финансирующие неправительственные организации в Грузии, призывают не отмечаться в реестре иноагентов. Об этом рассказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передаёт ТАСС.
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.
В России повысили маневренность беспилотного автомобиля на 20%
Ученые из Московского физико-технического института разработали новый алгоритм для управления беспилотными автомобилями, который позволяет повысить их маневренность на 10-20%.