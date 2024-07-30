Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в Европе произошло снижение потребления алкогольных напитков, что связано с действиями, предпринятыми Российской Федерацией и другими странами для ограничения употребления спиртного.

В докладе ВОЗ указывается, что, несмотря на то что европейский регион продолжает лидировать в мире по потреблению алкоголя, заметное уменьшение его употребления в крупнейших по населению странах, включая Россию, Турцию и Украину, способствовало общему тренду. Это стало возможным благодаря введению более высоких налогов на алкоголь и ограничениям на его продажу. В сообщении также подчеркивается, что даже с учетом снижения на 10 процентов с 2010 года, каждый взрослый европеец в среднем потребляет 9,2 литра чистого спирта в год.

Кроме того, в докладе говорится, что мужчины в Европе потребляют алкоголь в четыре раза больше, чем женщины, с показателями 14,9 литров для мужчин и 4 литра для женщин в год.

Татьяна Голикова, вице-премьер России, ранее отметила значительное снижение потребления алкоголя в стране, указав, что с 2009 года средний показатель упал с 14 до 8 литров на человека в год.

Фото: commons.wikimedia.orgСтефан Гисберт (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)