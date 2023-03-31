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  • Опубликована сегодня в 9:49

Евросоюз готовится отправить в зону спецоперации миротворческие войска

Страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, некоторые страны ЕС вполне серьезны настроены, что собрать и отправить в зону боевых действий на Украине миротворческий контингент, который встал бы на линии разграничения между российскими и украинскими вооруженными силами.

Как известно, миротворческие войска (МВ) — это вооруженные силы, которые привлекаются международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций (ООН), для поддержания мира и безопасности в конфликтных зонах.

Задачи МВ могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, но обычно они включают контроль перемещений вооруженных группировок, наблюдение за соблюдением прав человека, предотвращение насилия и поддержку гуманитарной помощи. МВ могут также использоваться для охраны выборов, обеспечения безопасности мирных демонстраций и защиты учреждений правосудия.

Миротворческие войска не имеют полномочий вмешиваться во внутренние дела государств или использовать силу для решения конфликтов. Они являются нейтральными и не принадлежат ни одной из сторон конфликта.

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