Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что его страна должна перестать оказывать финансовую поддержку Украине. Он опубликовал своё мнение в социальной сети X, выразив недовольство тем, что Франция продолжает тратить средства на страну, которая страдает от коррупции и вовлечена в военный конфликт.
Филиппо подчеркнул, что Германия уже приняла решение сократить помощь Украине и призвал Францию последовать её примеру, полностью прекратив денежные переводы.
Ранее стало известно, что Германия сократила военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному плану правительства ФРГ, выделение новых средств на эти цели не предусмотрено.
Фото: From Wikimedia Commons/ Webmestre-ciep (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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