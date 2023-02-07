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  • Опубликована сегодня в 8:07

Ветеран армии США: Американцы на Украине воюют не той стороне

Американские наемники на Украине сражаются не на той стороне. С таким заявлением вышел ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен.

По его словам, в противостоянии на Украине американцы сражаются не на той стороне, в у Росси не было другой возможности кроме как "убрать их с поля боя".

При этом Дрейвен призвал всех американцев, воюющих на Украине перейти на сторону России.

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