Бывший начальник космических операций (глава Космических сил США) генерал Б. Чанс Солтзман, оставивший пост в конце августа, возглавит консультативный совет компании Voyager Technologies. Об этом компания сообщила 2 ноября.

Voyager, созданная в 2019 году как холдинг космических компаний, рассчитывает с его помощью укрепить позиции в борьбе за приоритетные программы Космических сил — от спутниковых систем противоракетной обороны до связи и искусственного интеллекта.

Прежде крупнейшие контракты компании были связаны с NASA: дочерняя Nanoracks разрабатывает коммерческую орбитальную станцию Starlab, а через Astrobotic Technology в рамках программы CLPS поставляются лунные посадочные модули. Но оборонное направление быстро растет. В декабре прошлого года Исследовательская лаборатория ВВС заключила с Voyager контракт на 21 млн долларов на разработку систем разведки и наблюдения с применением ИИ. В мае Anduril Industries выбрала Voyager партнером по созданию космических перехватчиков для системы «Золотой купол». В августе компания подписала соглашение с Космическими силами о разработке межспутниковых линий связи, а в октябре Управление стратегического капитала Министерства обороны выделило ей 22,4 млн долларов на системы выведения спутников нового поколения.

Президент оборонного подразделения Voyager Мэтт Магана ранее отмечал, что ключевые для противоракетной обороны технологии, например двигатели и ИИ, востребованы и гражданскими заказчиками.

Солтзман в заявлении подчеркнул, что задачи национальной безопасности в космосе растут быстрее, чем промышленность успевает на них отвечать, а у Voyager есть технологии и гибкость, чтобы восполнить этот пробел. В течение двух лет после отставки он не вправе лоббировать интересы коммерческих компаний в Пентагоне, но может консультировать их по стратегии и инвестициям. Такая практика распространена: его предшественник генерал Джон «Джей» Реймонд уже входит в советы директоров Planet Labs и Impulse Space.