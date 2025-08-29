Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Почти 50 лет в пути: куда добрался космический зонд США, и почему это событие назвали невозможным

Космический аппарат "Вояджер-1" в ноябре 2026 года удалится на расстояние светового дня от Земли

В ноябре 2026 года человечество станет свидетелем события, которое ещё недавно казалось невозможным: космический аппарат NASA "Вояджер-1" впервые достигнет расстояния, равного одному световому дню от Земли. Чтобы преодолеть этот путь, свету требуется ровно 24 часа. И это напоминает о том, насколько колоссальна Вселенная и как медленно движутся даже самые быстрые наши аппараты в сравнении с ней.

Долгий путь сквозь бездну

Запущенный в 1977 году, "Вояджер-1" удалился от Земли почти на 26 миллиардов километров. Несмотря на возраст и технические ограничения, аппарат продолжает исправно отправлять сигналы домой.

Он стал первым искусственным объектом, пересёкшим границу гелиопаузы — рубеж, где солнечный ветер уступает место межзвёздной среде. Его скорость впечатляет: около 60 тысяч километров в час. Но даже при этом радиосигналам, посланным с борта, требуется почти сутки, чтобы достичь Земли.

15 ноября 2026 года "Вояджер" окажется на отметке в один световой день от нашей планеты, а уже к концу января 2027 года — и от Солнца. Этот рубеж — не просто цифры, а доказательство того, что маленький зонд, созданный задолго до появления персональных компьютеров, всё ещё прокладывает путь в неизведанное.

Космос в масштабе времени

История "Вояджера" показывает, насколько трудны межзвёздные путешествия. Даже самый быстрый корабль, созданный человеком, — "Аполлон-10" — развивал лишь 40 тысяч километров в час. Для полёта от Земли до Солнца ему потребовалось бы пять месяцев. Свету же — всего несколько минут.

Эти цифры наглядно демонстрируют, как далека от нас мечта о полётах со скоростью света. Почти 50 лет понадобилось "Вояджеру-1", чтобы преодолеть всего один световой день. И всё же это достижение стало символом человеческого упорства, терпения и жажды знаний.

Где заканчивается Солнечная система?

Вопрос о том, где именно проходит граница нашей Солнечной системы, до сих пор не имеет точного ответа. Кто-то считает её концом планетного ряда, другие — облаком Оорта, состоящим из ледяных тел.

NASA отмечает: это не чёткая линия, а обширная зона. Даже при нынешней скорости "Вояджеру" понадобилось бы около 40 тысяч лет, чтобы достичь внешнего края солнечного притяжения — почти в двух световых годах от Земли.

Наследие, которое живёт дальше

Почти полвека назад "Вояджер-1" отправился в полёт, который продолжается до сих пор. Для многих людей его история стала источником вдохновения: маленький металлический посланник продолжает напоминать о том, как безгранично человеческое любопытство.

И хотя путь к звёздам остаётся мечтой будущих поколений, миссия "Вояджера" уже доказала — мы способны смотреть дальше и стремиться выше, чем когда-либо раньше.

