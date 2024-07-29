Потери украинской армии в зоне ответственности российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки составили до 130 военнослужащих и один танк, сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе боевых действий подразделения "Востока" продвинулись вперед, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й, 123-й и 128-й бригадам территориальной обороны. Боестолкновения произошли в населенных пунктах Водяное, Пречистовка и Макаровка Донецкой Народной Республики, а также в Гуляйполе Запорожской области.

Помимо личного состава, украинская сторона потеряла один танк, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 британского производства и одну 155-мм гаубицу американского производства M198.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿