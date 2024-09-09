Лавров: Ближний Восток находится на грани большой региональной войны

Лавров заявил, что Россия пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке вновь возникла угроза крупной региональной войны, и Россия прилагает усилия, чтобы этого не допустить, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Ближний Восток снова оказался на границе масштабного регионального конфликта, и наша общая задача — предотвратить это", — отметил Лавров на заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Глава МИД подчеркнул, что для достижения стабильности в регионе необходимо разрешить конфликт между Израилем и Палестиной, создав палестинское государство в рамках резолюций ООН.

Он добавил, что время в очередной раз это подтвердило.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе близится к завершению, и на данный момент согласованы 90% его условий.

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