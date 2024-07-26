Руководство Израиля полагает, что последние высказывания вице-президента США Камалы Харрис о ситуации в секторе Газа могут негативно повлиять на переговоры с движением ХАМАС по поводу освобождения заложников и достижения перемирия. Об этом на брифинге рассказал высокопоставленный израильский чиновник, которого цитирует The Times of Israel.
Харрис заявила о продолжающемся гуманитарном кризисе в Газе и призвала к прекращению боевых действий. Израильский чиновник выразил опасение, что ХАМАС может воспринять комментарии Харрис как признак разногласий между США и Израилем, что затруднит заключение сделки. Подобные заявления могут подтолкнуть ХАМАС к более жесткой позиции, чем усложнят переговоры, которые уже достигли значительных результатов.
По словам чиновника, Израиль и США последовательно решают спорные вопросы, поэтому пресс-конференция Харрис оказалась проблемной. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Джо Байденом 25 июля подчеркнул важность отсутствия разногласий между Израилем и США для увеличения шансов на заключение сделки с ХАМАС и снижения риска перерастания конфликта в региональную войну.
Ранее Харрис после встречи с Нетаньяху выразила поддержку праву Израиля на существование и самооборону, а также озабоченность страданиями палестинского населения. Она назвала события в Газе за последние девять месяцев разрушительными и заявила о необходимости реагировать на эти трагедии, подчеркнув, что не будет молчать о страданиях людей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Marius Arnesen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway license)
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