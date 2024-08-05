Роскосмосу понадобится еще 20 млдр рублей, чтобы построить второй этап космодрома "Восточный"

Для завершения строительства второй очереди космодрома Восточный "Роскосмосу" потребуется около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы госкорпорации Андрей Ельчанинов в интервью информационному агентству "Интерфакс".
Важно отметить, что эта сумма не включает расходы на строительство стартовых комплексов для перспективных ракет-носителей "Амур-СПГ" и "Корона".
Параллельно со строительством второй очереди космодрома, возводится аэропортовый комплекс. Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы запланирован на четвертый квартал 2024 года. Этот объект важен для Центра подготовки космонавтов и компаний, занимающихся доставкой грузов для космических программ.
Ранее, в апреле, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о планах по доработке стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" на Восточном. Модернизация позволит осуществлять пуски легкой версии ракеты "Ангара-1.2". Работы запланированы на 2026-2028 годы.
Эти работы также включают в себя развитие инфраструктуры космодрома: строительство нового монтажно-испытательного корпуса, создание инфраструктуры для использования водорода в качестве компонента ракетного топлива, а также развитие инфраструктуры для реализации пилотируемых программ.
Восточный — самый новый российский космодром. Первый пуск с этой площадки состоялся в 2016 году. А в апреле 2024 года с Восточного был осуществлен первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".
Фото: From Wikimedia Commons/ NASA/Victor Zelentsov
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