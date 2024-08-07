Грязный воздух тайно портит ваше настроение каждый день

Аффективная чувствительность к загрязнению воздуха (ASAP) характеризует степень, в которой настроение человека изменяется в ответ на ежедневные изменения уровня загрязнения воздуха.

Исследование, проведенное Мишель Нг и ее коллегами из Стэнфордского университета, выявило, что чувствительность к климатическим угрозам является ключевым элементом уязвимости к изменению климата.

Используя данные о 150 людях в течение года, исследователи изучили, как их аффективные состояния (возбуждение и валентность) изменяются с изменениями уровня загрязнения воздуха. Выяснилось, что в дни с высоким уровнем загрязнения аффективное возбуждение было ниже. Существенные различия в ASAP между людьми показывают, что загрязнение воздуха может ухудшать повседневное настроение и увеличивать риск долгосрочных психических расстройств, сообщает PLOS ONE.

Это открытие подчеркивает необходимость интеграции психического здоровья в адаптационные меры к изменению климата и разработки индивидуальных вмешательств. ASAP может помочь объяснить, как загрязнение воздуха влияет на психическое здоровье и почему отсутствие мер по борьбе с изменением климата сохраняется.

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