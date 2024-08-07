Грязный воздух тайно портит ваше настроение каждый день

Аффективная чувствительность к загрязнению воздуха (ASAP) характеризует степень, в которой настроение человека изменяется в ответ на ежедневные изменения уровня загрязнения воздуха.
Исследование, проведенное Мишель Нг и ее коллегами из Стэнфордского университета, выявило, что чувствительность к климатическим угрозам является ключевым элементом уязвимости к изменению климата.
Используя данные о 150 людях в течение года, исследователи изучили, как их аффективные состояния (возбуждение и валентность) изменяются с изменениями уровня загрязнения воздуха. Выяснилось, что в дни с высоким уровнем загрязнения аффективное возбуждение было ниже. Существенные различия в ASAP между людьми показывают, что загрязнение воздуха может ухудшать повседневное настроение и увеличивать риск долгосрочных психических расстройств, сообщает PLOS ONE.
Это открытие подчеркивает необходимость интеграции психического здоровья в адаптационные меры к изменению климата и разработки индивидуальных вмешательств. ASAP может помочь объяснить, как загрязнение воздуха влияет на психическое здоровье и почему отсутствие мер по борьбе с изменением климата сохраняется.
Фото: flickr.com/Tony Webster (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Илон Маск подал в суд на Unilever и Mars из-за обвинений в бойкоте
Илон Маск подал в суд на компании Unilever, Mars, CVS Health, Orsted и торговую ассоциацию World Federation of Advertisers (WFA) за предполагаемый "бойкот"
Иран заявляет о намерении ответить на убийство лидера ХАМАС в "подходящее время"
Временный министр иностранных дел Ирана заявил, что страна ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в подходящее время" и "надлежащим образом", после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке.
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в России
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в российских регионах.
Мизулина и Лебедев продолжают спор по поводу оскорблений
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отвергла извинения дизайнера Артемия Лебедева за его нецензурное искажение ее фамилии