Новый кластер объединит местные предприятия микроэлектроники, власти и инвесторов, стимулируя инновационное развитие региона

Официальное утверждение кластера радиоэлектронной промышленности открыло новые возможности для региональных предприятий, власти и инвесторов.
Воронежская область практически завершила создание кластера радиоэлектронной промышленности, официально утвержденного 14 августа 2024 года. Это событие стало результатом встречи губернатора Александра Гусева с президентом ПАО «Элемент» Ильей Иванцовым и генеральным директором АО «НИИЭТ» Павлом Куцько.
Синергия и инновации в регионе
Кластер будет стимулировать эффективное взаимодействие местных предприятий микроэлектроники, органов власти, местного самоуправления и потенциальных инвесторов. Реализация программы развития радиоэлектронной промышленности области будет ключевым фактором этого процесса. ГК «Элемент», объединяющая более 30 производителей и разработчиков микроэлектроники, включая воронежские предприятия НИИЭТ и ВЗПП «Микрон», станет важным катализатором сотрудничества.
Инвестиции и развитие производственных мощностей
За последние годы ГК «Элемент» инвестировала десятки миллиардов рублей в расширение производственных мощностей на всех своих предприятиях. В ближайшем будущем планируется запуск производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов на АО «НИИЭТ» и создание кристального производства. Региональная промышленная инфраструктура также будет развиваться, включая создание лаборатории по изделиям на основе нитрида галлия, совместного проекта Воронежского госуниверситета и НИИЭТ.
Сотрудничество в научно-производственных кластерах с вузами ДНР, ЛНР, Ростовской и Воронежской областей может стать следующим важным направлением, охватывая микроэлектронику, производство лекарств, пищепереработку, добычу полезных ископаемых и органическую сельхозпродукцию. Это открыто новые возможности для регионального развития и инновационного роста. Параллельно, в Белгородской и Курской областях запланированы образовательно-производственные кластеры по подготовке кадров для металлургической промышленности, финансируемые из федерального и областных бюджетов, а также частными инвестициями.
Фото: Wikimedia Commons/ Сильные морозы не влияют на режим функционирования новой РЛС «Воронеж-М» в Иркутской области , Вадим Савицкий , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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