Нижегородцы приехали в самый вымирающий город России и описали его фразой "у него есть будущее"

Анна и Яков из Нижнего Новгорода совершили шестидневное путешествие в Воркуту, чтобы оценить реальное состояние самого северного моногорода России. В феврале 2026 года в ходе поездки пара преодолела путь исключительно железнодорожным транспортом, так как автомобильного сообщения с городом не существует. Путешественники посетили архитектурные объекты центральной части, заброшенные микрорайоны и промышленные поселки так называемого "воркутинского кольца". Поездка, обошедшаяся паре примерно в 52 тысячи рублей, была направлена на опровержение стереотипов о полной деградации региона, пишет ИА "В городе N".

Историческое наследие и промышленный упадок

Воркута обязана своим возникновением открытию угольных месторождений в конце XIX столетия, однако активная фаза развития пришлась на советский период, когда город строился силами заключенных системы трудовых лагерей. Впоследствии здесь закрепилось промышленное население, привлеченное высокими северными надбавками к зарплате. Расцвет инфраструктуры пришелся на 80-е годы прошлого века, после чего началось постепенное сворачивание добычи.

С распадом СССР и сокращением государственного финансирования количество действующих шахт закономерно сократилось. Если в пиковые моменты функционировало около 40 точек угледобычи, то к настоящему времени их осталось всего четыре. Несмотря на тяжелую климатическую специфику вечной мерзлоты, делающую сельское хозяйство невозможным, город сохраняет промышленную идентичность, дополненную традиционным для Республики Коми оленеводством.

Отдельное место в городской памяти занимают мемориальные объекты, посвященные жертвам репрессий и погибшим шахтерам, чьи судьбы неразрывно связаны с историей освоения края. Анна и Яков отметили, что несмотря на статус "вымирающего" населенного пункта, Воркута поддерживает функционирование краеведческого музея, театров и социальных площадок. Это создает контраст с заброшенными окраинами, формируя двойственное ощущение от структуры города.

Эстетика заброшенности и быт в Заполярье

Центральная часть города сохраняет сталинскую застройку, однако понятие новых жилых кварталов здесь практически отсутствует. Одним из наиболее показательных объектов стал дом, известный местным как "Пентагон", некогда элитное жилье для передовиков производства. Сейчас здание находится в удручающем состоянии, а из двух сотен квартир заселены едва ли четверть. Как отметили путешественники, внутри коридоры напоминают декорации постапокалиптических фильмов.

Особое впечатление на пару произвел микрорайон "Рудник", фактически ставший городом-призраком после закрытия доступа для автомобильного транспорта. В суровых условиях полярной зимы, где снежные наносы местами достигают поясной глубины, тишина заброшенных административных зданий и домов без окон усиливает атмосферу отчуждения. Тем не менее, даже в этой ситуации воркутинцы поддерживают бытовой комфорт в жилых районах.

"Внутри заброшенного подъезда складывается ощущение, что дом пуст давно, но на некоторых дверях все еще закреплены таблички с надписями, что тут живут люди — вероятно, для защиты от мародерства", — рассказали путешественники.

Бытовые условия в Воркуте оказались на удивление теплыми: из-за централизованного отопления в арендованных квартирах температура воздуха держится на предельно высоких значениях. Общественный транспорт функционирует стабильно, а закрытые отапливаемые автобусные остановки с розетками для зарядки гаджетов стали для гостей индикатором внимания к инфраструктуре в условиях экстремальных температур.

Перспективы города и мифы о ценах

Слухи о том, что продукты в Воркуте стоят баснословных денег из-за сложной логистики, оказались преувеличением. С приходом крупных сетевых ритейлеров цены на основной ассортимент сравнялись с материковыми, хотя качество овощей и фруктов заметно уступает аналогам в центральной России. Жилье остается доступным, но его итоговая стоимость зависит от состояния коммуникаций и чистоты юридической истории объекта.

Пара подчеркнула, что Воркута привлекает людей, стремящихся начать жизнь "с чистого листа", и несмотря на суровость климата, многие жители искренне привязаны к этой территории. Город демонстрирует признаки локального возрождения: открываются новые кафе, пользуются спросом культурные площадки, присутствуют признаки молодого населения. Опровергая мифы, путешественники сделали для себя вывод о наличии потенциала для развития, если город станет точкой притяжения для новой генерации горожан.

"На наш взгляд, у города есть будущее. Если тренд на доступное жилье станет катализатором притока нового поколения, способного насытить среду современными пространствами, Воркуту может ждать новый расцвет, уже не зависящий исключительно от угольной отрасли", — заключили исследователи.

Несмотря на успех поездки, пара не рассматривает переезд на постоянную основу, однако планирует вернуться летом, чтобы увидеть регион в ином световом и климатическом спектре. Воркута остается сложным, но исторически насыщенным памятником советского градостроительства, сохранившим уникальную северную эстетику и самобытность сообщества.