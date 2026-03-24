Воркута
Воркута
© commons.wikimedia.org by f-Lars is licensed under CC BY 3.0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 17:42

Нижегородцы приехали в самый вымирающий город России и описали его фразой "у него есть будущее"

Анна и Яков из Нижнего Новгорода совершили шестидневное путешествие в Воркуту, чтобы оценить реальное состояние самого северного моногорода России. В феврале 2026 года в ходе поездки пара преодолела путь исключительно железнодорожным транспортом, так как автомобильного сообщения с городом не существует. Путешественники посетили архитектурные объекты центральной части, заброшенные микрорайоны и промышленные поселки так называемого "воркутинского кольца". Поездка, обошедшаяся паре примерно в 52 тысячи рублей, была направлена на опровержение стереотипов о полной деградации региона, пишет ИА "В городе N".

Историческое наследие и промышленный упадок

Воркута обязана своим возникновением открытию угольных месторождений в конце XIX столетия, однако активная фаза развития пришлась на советский период, когда город строился силами заключенных системы трудовых лагерей. Впоследствии здесь закрепилось промышленное население, привлеченное высокими северными надбавками к зарплате. Расцвет инфраструктуры пришелся на 80-е годы прошлого века, после чего началось постепенное сворачивание добычи.

С распадом СССР и сокращением государственного финансирования количество действующих шахт закономерно сократилось. Если в пиковые моменты функционировало около 40 точек угледобычи, то к настоящему времени их осталось всего четыре. Несмотря на тяжелую климатическую специфику вечной мерзлоты, делающую сельское хозяйство невозможным, город сохраняет промышленную идентичность, дополненную традиционным для Республики Коми оленеводством.

Отдельное место в городской памяти занимают мемориальные объекты, посвященные жертвам репрессий и погибшим шахтерам, чьи судьбы неразрывно связаны с историей освоения края. Анна и Яков отметили, что несмотря на статус "вымирающего" населенного пункта, Воркута поддерживает функционирование краеведческого музея, театров и социальных площадок. Это создает контраст с заброшенными окраинами, формируя двойственное ощущение от структуры города.

Эстетика заброшенности и быт в Заполярье

Центральная часть города сохраняет сталинскую застройку, однако понятие новых жилых кварталов здесь практически отсутствует. Одним из наиболее показательных объектов стал дом, известный местным как "Пентагон", некогда элитное жилье для передовиков производства. Сейчас здание находится в удручающем состоянии, а из двух сотен квартир заселены едва ли четверть. Как отметили путешественники, внутри коридоры напоминают декорации постапокалиптических фильмов.

Особое впечатление на пару произвел микрорайон "Рудник", фактически ставший городом-призраком после закрытия доступа для автомобильного транспорта. В суровых условиях полярной зимы, где снежные наносы местами достигают поясной глубины, тишина заброшенных административных зданий и домов без окон усиливает атмосферу отчуждения. Тем не менее, даже в этой ситуации воркутинцы поддерживают бытовой комфорт в жилых районах.

"Внутри заброшенного подъезда складывается ощущение, что дом пуст давно, но на некоторых дверях все еще закреплены таблички с надписями, что тут живут люди — вероятно, для защиты от мародерства", — рассказали путешественники.

Бытовые условия в Воркуте оказались на удивление теплыми: из-за централизованного отопления в арендованных квартирах температура воздуха держится на предельно высоких значениях. Общественный транспорт функционирует стабильно, а закрытые отапливаемые автобусные остановки с розетками для зарядки гаджетов стали для гостей индикатором внимания к инфраструктуре в условиях экстремальных температур.

Перспективы города и мифы о ценах

Слухи о том, что продукты в Воркуте стоят баснословных денег из-за сложной логистики, оказались преувеличением. С приходом крупных сетевых ритейлеров цены на основной ассортимент сравнялись с материковыми, хотя качество овощей и фруктов заметно уступает аналогам в центральной России. Жилье остается доступным, но его итоговая стоимость зависит от состояния коммуникаций и чистоты юридической истории объекта.

Пара подчеркнула, что Воркута привлекает людей, стремящихся начать жизнь "с чистого листа", и несмотря на суровость климата, многие жители искренне привязаны к этой территории. Город демонстрирует признаки локального возрождения: открываются новые кафе, пользуются спросом культурные площадки, присутствуют признаки молодого населения. Опровергая мифы, путешественники сделали для себя вывод о наличии потенциала для развития, если город станет точкой притяжения для новой генерации горожан.

"На наш взгляд, у города есть будущее. Если тренд на доступное жилье станет катализатором притока нового поколения, способного насытить среду современными пространствами, Воркуту может ждать новый расцвет, уже не зависящий исключительно от угольной отрасли", — заключили исследователи.

Несмотря на успех поездки, пара не рассматривает переезд на постоянную основу, однако планирует вернуться летом, чтобы увидеть регион в ином световом и климатическом спектре. Воркута остается сложным, но исторически насыщенным памятником советского градостроительства, сохранившим уникальную северную эстетику и самобытность сообщества.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Читайте также

Не только белый песок и океан: тропический курорт открывает двери для долгосрочной жизни сегодня в 12:03

Мировая авиация переживает непростые времена, и популярный курорт решил пойти на радикальные меры для удержания позиций, предлагая гостям необычный формат.

Читать полностью » Телефоны туроператоров раскалились: как искусственный интеллект спасает путешествия в кризисе сегодня в 11:04

Непредсказуемость в путешествиях требует быстрого реагирования: как технологии становятся спасением.

Читать полностью » Заправка в африканских песках: как может выглядеть новый маршрут в далекое сердце Бразилии сегодня в 10:58

Мечта о прямом перелете из России в латиноамериканские джунгли столкнулась с суровой реальностью авиационной логистики и сложной системой разрешений.

Читать полностью » Иллюзия доступности тает: реальный бюджет жизни в Азии давно перестал быть карманным расходом сегодня в 6:04

Яркие фото в соцсетях скрывают суровую реальность быта, которая заставляет многих поспешно собирать чемоданы домой после первых недель отдыха.

Читать полностью » Вершина мира у ног: дикие просторы Дальнего Востока стали доступнее для искателей открытий вчера в 16:42

Планирование экспедиции на край страны требует учитывать капризы стихии и график миграций диких животных, чтобы превратить отдых в настоящее приключение.

Читать полностью » Небо закрыто, а море ждёт: как обстоят дела с авиаперелётами в Египет на фоне общей нестабильности вчера в 14:42

Мировые сводки создают пугающий фон для тех, кто уже собрал чемоданы на курорты Красного моря, но реальность на местах сильно отличается от газетных заголовков.

Читать полностью » Джунгли зовут тишиной: скрытые жемчужины Таиланда для тех, кто устал от чартеров вчера в 13:40

Стандартные маршруты перестают быть актуальными для тех, кто ищет глубинный опыт. Новые локации позволяют увидеть иную жизнь страны без шума толпы.

Читать полностью » Степи открываются заново: россияне массово прокладывают маршруты в неочевидные уголки страны 22.03.2026 в 16:37

Россияне массово пересматривают планы на отпуск, выбирая совсем не те локации, которые были популярны еще несколько лет назад.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Глаза не выдерживают: стресс запускает процесс, который меняет зрение без предупреждения
Общество
Секрет эффективного обучения дома: дети показывают результат только при одном условии
СЗФО
Вирус вернулся из джунглей: в Санкт-Петербурге выявили новый случай заражения оспой обезьян
ЦФО
Регистратура на проводе: в Костромской области заработал искусственный интеллект для записи к врачу
Недвижимость
Кухонный капкан: выбор цвета стен заставляет постоянно заглядывать в холодильник
СФО
Воздух под цифровым прицелом: Кемерово запускает систему тотальной проверки качества жизни
Питомцы
Лжецы на лапках: как кошки распознают человеческие фальшивые эмоции на уровне инстинкта
СФО
Территория успеха или случая: как устроено распределение мест в школах города Кемерово
