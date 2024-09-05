Volvo снизил свои финансовые цели на 2026 год из-за сложившихся рыночных трудностей

Шведский автопроизводитель Volvo Cars пересмотрел свои финансовые ожидания на 2026 год в связи со сложной ситуацией на рынке. После пандемии COVID-19 рост продаж автомобилей начал замедляться.

Кроме того, Volvo отметила, что высокие пошлины, которые США и ЕС ввели на импорт автомобилей из Китая, негативно повлияют на результаты компании. У Volvo есть три завода и центр исследований и разработок в Китае.

Согласно новому прогнозу компании, в 2026 году её маржа EBIT составит 7-8%, хотя ранее ожидалось, что этот показатель превысит 8%. Volvo также отозвала свой прогноз выручки на 2026 год, составлявший 550-600 млрд шведских крон. Теперь компания предполагает, что темпы роста выручки будут выше, чем увеличение рынка премиальных автомобилей в целом.

В августе продажи Volvo выросли на 3% до 52 944 автомобилей благодаря увеличению спроса на электрические модели в Европе. За восемь месяцев этого года реализация машин Volvo увеличилась на 11%.

Компания ожидает роста продаж на 12-15% в этом году. Однако в июле она предупредила, что новые пошлины ЕС на импорт электромобилей, произведённых в Китае, негативно скажутся на продажах одной из её флагманских моделей.

Volvo также объявила о расширении партнёрства с американской компанией Nvidia Corp. Автомобиль EX90 станет первой моделью, которая будет использовать новую централизованную цифровую систему на основе технологий Nvidia.

В среду Volvo объявил, что сможет достичь цели полного перехода на электромобили к 2030 году, несмотря на медленное развёртывание инфраструктуры для их зарядки и отмену государственных стимулов на некоторых рынках.

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