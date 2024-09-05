Volvo снизил свои финансовые цели на 2026 год из-за сложившихся рыночных трудностей

Шведский автопроизводитель Volvo Cars пересмотрел свои финансовые ожидания на 2026 год в связи со сложной ситуацией на рынке. После пандемии COVID-19 рост продаж автомобилей начал замедляться.
Кроме того, Volvo отметила, что высокие пошлины, которые США и ЕС ввели на импорт автомобилей из Китая, негативно повлияют на результаты компании. У Volvo есть три завода и центр исследований и разработок в Китае.
Согласно новому прогнозу компании, в 2026 году её маржа EBIT составит 7-8%, хотя ранее ожидалось, что этот показатель превысит 8%. Volvo также отозвала свой прогноз выручки на 2026 год, составлявший 550-600 млрд шведских крон. Теперь компания предполагает, что темпы роста выручки будут выше, чем увеличение рынка премиальных автомобилей в целом.
В августе продажи Volvo выросли на 3% до 52 944 автомобилей благодаря увеличению спроса на электрические модели в Европе. За восемь месяцев этого года реализация машин Volvo увеличилась на 11%.
Компания ожидает роста продаж на 12-15% в этом году. Однако в июле она предупредила, что новые пошлины ЕС на импорт электромобилей, произведённых в Китае, негативно скажутся на продажах одной из её флагманских моделей.
Volvo также объявила о расширении партнёрства с американской компанией Nvidia Corp. Автомобиль EX90 станет первой моделью, которая будет использовать новую централизованную цифровую систему на основе технологий Nvidia.
В среду Volvo объявил, что сможет достичь цели полного перехода на электромобили к 2030 году, несмотря на медленное развёртывание инфраструктуры для их зарядки и отмену государственных стимулов на некоторых рынках.
Фото: Wikimedia Commons/ Lord of the Wings (Creative Commons 2.0)
Коммунисты Молдавии призывают сохранить независимость от ЕС
Если Евросоюз решится на геополитическое поглощение Молдавии, это может угрожать республике потерей ее независимости, утверждают в молдавской оппозиционной Партии коммунистов.
BMW и Toyota приступят к совместному выпуску автомобилей
Немецкая компания BMW и японская Toyota объявили о сотрудничестве в разработке электромобилей на водородных топливных элементах. Эти автомобили будут созданы для покупателей, которые не имеют доступа к зарядным станциям для электромобилей или нуждаются в возможности проехать большие расстояния без доступа к ним.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.