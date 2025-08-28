Классика или будущее? Volvo возвращает модель, которую рано похоронили

Стоит ли универсалам второй шанс? Судя по планам Volvo, ответ очевиден: легендарный XC70 вернётся на дороги Европы уже в 2026 году. Этот автомобиль когда-то сумел занять уникальную нишу между семейными машинами и внедорожниками, а теперь снова готов заявить о себе — только на новом уровне.

Скандинавский универсал будущего

Volvo готовит свежую интерпретацию кросс-универсала, сохранив характерные черты классической модели: приподнятый клиренс, пластиковый обвес и лаконичный скандинавский дизайн. Однако в новом поколении акцент сделают на технологиях и устойчивом развитии. Машина будет построена на современной архитектуре SPA2, уже знакомой по последним моделям Volvo и Polestar.

В Китае XC70 предложат как в гибридной, так и в полностью электрической версии. Для Европы и США ставка тоже сделана на электрификацию, но базовые гибриды, по прогнозам, останутся в линейке — во многом благодаря устойчивому спросу со стороны семейных покупателей.

Интерьер и технологии

Салон будущего XC70 обещает быть минималистичным, но продуманным. В отделке появятся переработанные материалы, а в центре внимания окажется мультимедийная система на платформе Google Automotive. Такой подход уже применяется в других моделях марки и получает хорошие отзывы за удобство и интуитивность.

Технические характеристики держат в секрете, но ожидается, что топовые версии смогут развивать до 450 л. с., а запас хода электрической модификации превысит 600 км. Версия с гибридным приводом, по слухам, сможет предложить автономность на электротяге более 200 км — показатель, который заметно превосходит возможности многих конкурентов.

Безопасность как ключевой аргумент

Volvo традиционно делает ставку на безопасность, и XC70 нового поколения не станет исключением. Автомобиль получит комплекс современных ассистентов водителя, включая полуавтономное управление на трассе. Это продолжает линию бренда на развитие систем, которые не только повышают комфорт, но и реально снижают риск аварий.