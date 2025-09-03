Универсал Volvo V90 уходит в историю: решение уже принято

Компания Volvo объявила о радикальном сокращении линейки универсалов: с октября в продаже останется только одна модель — V60. Более крупный V90 будет снят с производства. Решение выглядит парадоксальным, ведь именно универсалы традиционно считались визитной карточкой марки и пользовались спросом в Европе.

Популярность и цифры продаж

Статистика чётко показывает, почему выбор пал именно на V60. В Чехии за первые семь месяцев года было реализовано 315 автомобилей этой модели против лишь 36 экземпляров V90. При этом интерес к универсалам в целом остаётся высоким: после временного ухода с рынка Великобритании в 2023 году обе модели вернулись в продажу в июле 2024-го благодаря настойчивым просьбам покупателей.

Глобальная стратегия и новый ES90

Сокращение линейки — часть масштабной перестройки модельного ряда Volvo. Ранее компания отказалась от выпуска седана S90, на смену которому пришёл электрический лифтбек ES90. Именно его позиционировали как современную альтернативу традиционному универсалу.

"ES90 с увеличенным дорожным просветом способен частично заменить внедорожники. Задняя дверь с открывающимся стеклом и складывающиеся по частям сиденья создают возможности, которые мало чем отличаются от универсала", — заявил бывший генеральный директор Volvo Джим Роуэн.

Взгляд на XC60

Вместо выпуска новых универсалов компания делает ставку на кроссоверы. В частности, Volvo планирует расширять вариации XC60, предлагая разные исполнения в зависимости от потребностей клиентов.

"Вместо того, чтобы выпускать V90, разве не лучше было бы позиционировать XC60 немного иначе? У нас есть Black Edition, Cross Country Edition — разные версии одной и той же модели", — подчеркнул Джим Роуэн в беседе с британским изданием Autocar.

Его преемник, Хокан Самуэльссон, пока не вносил коррективы в эту стратегию.

Что дальше?

Несмотря на прекращение производства V90, Volvo продолжит выпуск V60. Таким образом, компания сосредотачивается на более компактной модели и электрификации, оставляя простор для развития кроссоверов и новых электрических решений.