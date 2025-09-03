Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volvo V90
Volvo V90
© commons.wikimedia.org by Autobilder Gratis is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Универсал Volvo V90 уходит в историю: решение уже принято

Volvo прекратит выпуск универсала V90 и оставит в продаже только V60

Компания Volvo объявила о радикальном сокращении линейки универсалов: с октября в продаже останется только одна модель — V60. Более крупный V90 будет снят с производства. Решение выглядит парадоксальным, ведь именно универсалы традиционно считались визитной карточкой марки и пользовались спросом в Европе.

Популярность и цифры продаж

Статистика чётко показывает, почему выбор пал именно на V60. В Чехии за первые семь месяцев года было реализовано 315 автомобилей этой модели против лишь 36 экземпляров V90. При этом интерес к универсалам в целом остаётся высоким: после временного ухода с рынка Великобритании в 2023 году обе модели вернулись в продажу в июле 2024-го благодаря настойчивым просьбам покупателей.

Глобальная стратегия и новый ES90

Сокращение линейки — часть масштабной перестройки модельного ряда Volvo. Ранее компания отказалась от выпуска седана S90, на смену которому пришёл электрический лифтбек ES90. Именно его позиционировали как современную альтернативу традиционному универсалу.

"ES90 с увеличенным дорожным просветом способен частично заменить внедорожники. Задняя дверь с открывающимся стеклом и складывающиеся по частям сиденья создают возможности, которые мало чем отличаются от универсала", — заявил бывший генеральный директор Volvo Джим Роуэн.

Взгляд на XC60

Вместо выпуска новых универсалов компания делает ставку на кроссоверы. В частности, Volvo планирует расширять вариации XC60, предлагая разные исполнения в зависимости от потребностей клиентов.

"Вместо того, чтобы выпускать V90, разве не лучше было бы позиционировать XC60 немного иначе? У нас есть Black Edition, Cross Country Edition — разные версии одной и той же модели", — подчеркнул Джим Роуэн в беседе с британским изданием Autocar.

Его преемник, Хокан Самуэльссон, пока не вносил коррективы в эту стратегию.

Что дальше?

Несмотря на прекращение производства V90, Volvo продолжит выпуск V60. Таким образом, компания сосредотачивается на более компактной модели и электрификации, оставляя простор для развития кроссоверов и новых электрических решений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выезд с обочины требует уступить дорогу, согласно ПДД вчера в 22:59

Кто на самом деле уступает дорогу при выезде с обочины — неожиданный расклад

Инспектор ГАИ объясняет, кто обязан уступать дорогу при выезде с обочины и как правильно выполнять этот маневр. Узнайте важные нюансы остановки и выезда на дорогу в разных ситуациях.

Читать полностью » Лазейка в ПДД позволяет обочечникам объезжать пробки без штрафов — МВД вчера в 22:43

Обочечники рискуют всем: как один маневр может стоить прав и привести к авариям на трассах

Инспектор ГАИ раскрыл хитрую лазейку в ПДД, позволяющую обочечникам объезжать пробки без штрафов. Узнать, как работает этот маневр на трассах? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Продажи автомобилей вчера в 21:55

"Москвич" снова буксует: продажи обвалились сильнее, чем ожидали

Продажи "Москвича" падают уже несколько месяцев, а новая модель пока не помогает — завод ищет способы вернуть доверие покупателей.

Читать полностью » Hyundai представила три новые версии электрокроссовера Creta EV 2026 в Индии вчера в 20:43

Комфорт бизнес-класса в "народном" электромобиле: Hyundai удивил комплектациями

Hyundai расширила линейку Creta Electric, добавив новые версии с увеличенным запасом хода и богатым оснащением. Узнайте, что изменилось.

Читать полностью » Эксперт Балашов назвал последствия некачественной перекраски авто вчера в 19:31

Новый слой оборачивается старой бедой: почему ржавчина всегда находит выход

Перекраска кузова кажется простым решением проблемы царапин, но на деле может обернуться ржавчиной и падением цены автомобиля.

Читать полностью » Продажи Volkswagen ID.4 в США во втором квартале 2025 года упали на 65% — данные компании вчера в 18:26

Volkswagen оказался в ловушке электромобилей: ID.4 бьёт антирекорды

Volkswagen оказался в сложной ситуации в США: флагманский электрокроссовер ID.4 теряет покупателей, а завод в Чаттануге вынужден сокращать персонал.

Читать полностью » Депутат Миронов предложил дать полгода на бесплатную замену автомобильных номеров без флага вчера в 17:22

Битва за госзнаки: старые таблички грозят превратиться в "метку прошлого"

В России обсуждают бесплатную замену автомобильных номеров без флага на новые с триколором. Почему инициатива вызвала интерес и какие могут быть последствия?

Читать полностью » Audi сократит количество опций в автомобилях — решение подтвердил гендиректор Гернот Дёлльне вчера в 16:55

Не все останутся довольны: любимые опции Audi уходят в прошлое

Audi отказывается от сотни опций и некоторых моделей, делая ставку на качество и премиальность. Что это значит для будущих покупателей?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Риск переплаты за мобильную связь возникает ещё до пересечения границы — данные операторов
ПФО

Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала
Садоводство

Сочная и крепкая до весны: раскрываем секрет правильного хранения свёклы в золе – пошаговая инструкция
Красота и здоровье

Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию
Спорт и фитнес

Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки
Еда

Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления
Наука и технологии

ЕС увеличит число спутников на низкой орбите после инцидента с GPS у самолёта фон дер Ляйен
Дом

Специалисты объяснили, как правильно поливать комнатные растения в сентябре и октябре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet