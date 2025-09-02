Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volvo V90
Volvo V90
© commons.wikimedia.org by Autobilder Gratis is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:10

Эпоха семейных "сараев" закончилась: Volvo закрывает культовую линейку

Volvo прекратит выпуск универсала V90 в сентябре 2025 года

Volvo оказалась на пороге больших перемен. Шведский производитель автомобилей объявил о том, что уже этой осенью прекратит выпуск флагманского универсала V90. Для компании, которая десятилетиями ассоциировалась именно с такими машинами, решение стало знаковым. На некоторых рынках модель уже исчезла из онлайн-конфигураторов и перестала иметь официальную цену. Более того, преемника для V90 в этот раз не готовят — модель уйдет без прямой замены.

Почему Volvo отказывается от универсалов

В последние годы спрос на классические "сараи" резко снизился. Если в 80-е и 90-е годы такие автомобили считались визитной карточкой Volvo и символом семейного комфорта, то сегодня все чаще клиенты делают выбор в пользу кроссоверов. В компании признают, что покупатели отдают предпочтение более высоким и практичным машинам, которые смотрятся современно и отвечают духу времени.

Генеральный директор Джим Роуэн прямо заявил, что обновления младшей модели V60 также не планируется. Когда ее жизненный цикл подойдет к концу, универсалы исчезнут из линейки полностью. До этого момента V60 останется в продаже, но его будущее предрешено.

"Прекращение выпуска V90 соответствует глобальному циклу", — сказал генеральный директор Джим Роуэн.

Уход эпохи "сараев"

Для Volvo универсалы были не просто типом кузова — они формировали имидж марки. Достаточно вспомнить модели 240, 740 или легендарный 850, которые стояли в одном ряду с безопасностью и надежностью. Однако с ростом популярности кроссоверов даже в Европе, где традиционно любят практичные машины, универсалы теряют позиции. В премиальном сегменте интерес к ним особенно слаб: клиенты, готовые платить больше, выбирают SUV.

Показательно, что и другие производители постепенно сворачивают выпуск подобных моделей. Mercedes-Benz и BMW сокращают линейку универсалов, а Audi оставляет их лишь в спортивных версиях RS. Volvo, судя по всему, решила не тратить ресурсы на поддержание убывающего сегмента.

Производство и планы

Последний V90 сойдет с конвейера завода в Торсланде в сентябре 2025 года. Это предприятие стало главным местом сборки универсалов марки, и именно там десятилетиями выпускались модели, ставшие символом Volvo. Но теперь завод будет сосредоточен на выпуске кроссоверов и электромобилей.

В Volvo открыто говорят о смене курса: компания намерена ускорить переход на электротягу и сосредоточиться на SUV-сегменте, который приносит стабильный спрос и высокую маржинальность. Универсалы в этой стратегии не находят себе места.

Что останется клиентам

Для тех, кто еще ценит универсалы, пока доступна модель V60. Она по-прежнему продается на ключевых рынках и сохраняет традиционный для марки баланс практичности и стиля. Однако покупателям стоит понимать: новое поколение не появится. На смену придут кроссоверы, которые уже сегодня фактически выполняют те же функции, но выглядят более современно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota подтвердила, что возвращение на рынок РФ пока не рассматривается — Каори Хасэгава сегодня в 11:06

Санкции сильнее рынка: автогигант отрезал себе дорогу в Россию

Toyota заявила, что возвращение на российский рынок исключено: продажи и экспорт автомобилей в страну не планируются из-за санкций и репутационных рисков.

Читать полностью » На бывшем заводе Hyundai в Петербурге Solaris собирают из старых узлов — эксперт сегодня в 10:39

Внешне свежий, внутри прошлогодний: из чего на самом деле делают Solaris

Solaris собирают из деталей 2021–2022 годов: фары, стёкла и узлы — почти всё из старых запасов. Но как изменится машина, когда они закончатся?

Читать полностью » Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России сегодня в 10:19

Машины по цене телефона: как 500 тысяч делят рынок на своих и чужих

Средняя цена подержанного авто в России достигла 1,15 млн рублей, при этом 40% рынка занимают машины дешевле 500 тыс., чаще всего возрастные ВАЗы и иномарки.

Читать полностью » Экспорт BYD в августе 2025 года увеличился на 146% и достиг 80,5 тыс. автомобилей сегодня в 9:48

Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Китайский гигант BYD сообщил о рекордных продажах за август 2025 года и продолжает уверенно наращивать экспорт, бросая вызов мировым конкурентам.

Читать полностью » ТОП-10 самых экономичных кроссоверов 2025–2026 года по расходу топлива сегодня в 9:26

Эти кроссоверы 2025 года жгут меньше топлива, чем вы думаете — список удивит

Какие внедорожники 2025–2026 годов тратят меньше всего топлива? Обзор моделей — от премиального Lexus NX до рекордно экономичной Kia Niro.

Читать полностью » В Южной Корее стартуют продажи Kia EV5 по цене от 48,55 млн вон сегодня в 8:44

Когда практичность превращается в стиль: как Kia EV5 ломает стереотипы о "семейных авто"

Kia готовит к выходу новый электрический кроссовер EV5 с просторным салоном, богатым оснащением и запасом хода 460 км — и ценой от 2,8 млн рублей.

Читать полностью » BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI сегодня в 8:16

BYD показал внедорожник с холодильником и караоке — но внимание привлекла совсем другая деталь

Китайский бренд BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с дронами и футуристичными функциями. Модель удивит даже опытных водителей.

Читать полностью » Audi прекратит продажи A7 и S7 в США с 2026 года и заменит их седаном A6 TFSI сегодня в 7:41

Когда премиум больше не нужен: Audi делает шаг, который ещё недавно казался немыслимым

Audi убирает из США модели A7 и S7 с 2026 года, но готовит достойную замену. Почему компания решилась на этот шаг и кто сохранит позиции в линейке?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом
ПФО

МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок зависит от энергии и мотивации — Cleveland Clinic
Садоводство

Опасность в горшке: 5 популярных комнатных растений, содержащих яд – симптомы и меры предосторожности
Красота и здоровье

Медики рассказали, как стресс и недосып мешают нормализации уровня сахара
Красота и здоровье

Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови
Туризм

Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна
Спорт и фитнес

Как правильно выполнять muscle up на кольцах и турнике объяснил тренер Кайл Бауфман
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet