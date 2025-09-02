Эпоха семейных "сараев" закончилась: Volvo закрывает культовую линейку

Volvo оказалась на пороге больших перемен. Шведский производитель автомобилей объявил о том, что уже этой осенью прекратит выпуск флагманского универсала V90. Для компании, которая десятилетиями ассоциировалась именно с такими машинами, решение стало знаковым. На некоторых рынках модель уже исчезла из онлайн-конфигураторов и перестала иметь официальную цену. Более того, преемника для V90 в этот раз не готовят — модель уйдет без прямой замены.

Почему Volvo отказывается от универсалов

В последние годы спрос на классические "сараи" резко снизился. Если в 80-е и 90-е годы такие автомобили считались визитной карточкой Volvo и символом семейного комфорта, то сегодня все чаще клиенты делают выбор в пользу кроссоверов. В компании признают, что покупатели отдают предпочтение более высоким и практичным машинам, которые смотрятся современно и отвечают духу времени.

Генеральный директор Джим Роуэн прямо заявил, что обновления младшей модели V60 также не планируется. Когда ее жизненный цикл подойдет к концу, универсалы исчезнут из линейки полностью. До этого момента V60 останется в продаже, но его будущее предрешено.

"Прекращение выпуска V90 соответствует глобальному циклу", — сказал генеральный директор Джим Роуэн.

Уход эпохи "сараев"

Для Volvo универсалы были не просто типом кузова — они формировали имидж марки. Достаточно вспомнить модели 240, 740 или легендарный 850, которые стояли в одном ряду с безопасностью и надежностью. Однако с ростом популярности кроссоверов даже в Европе, где традиционно любят практичные машины, универсалы теряют позиции. В премиальном сегменте интерес к ним особенно слаб: клиенты, готовые платить больше, выбирают SUV.

Показательно, что и другие производители постепенно сворачивают выпуск подобных моделей. Mercedes-Benz и BMW сокращают линейку универсалов, а Audi оставляет их лишь в спортивных версиях RS. Volvo, судя по всему, решила не тратить ресурсы на поддержание убывающего сегмента.

Производство и планы

Последний V90 сойдет с конвейера завода в Торсланде в сентябре 2025 года. Это предприятие стало главным местом сборки универсалов марки, и именно там десятилетиями выпускались модели, ставшие символом Volvo. Но теперь завод будет сосредоточен на выпуске кроссоверов и электромобилей.

В Volvo открыто говорят о смене курса: компания намерена ускорить переход на электротягу и сосредоточиться на SUV-сегменте, который приносит стабильный спрос и высокую маржинальность. Универсалы в этой стратегии не находят себе места.

Что останется клиентам

Для тех, кто еще ценит универсалы, пока доступна модель V60. Она по-прежнему продается на ключевых рынках и сохраняет традиционный для марки баланс практичности и стиля. Однако покупателям стоит понимать: новое поколение не появится. На смену придут кроссоверы, которые уже сегодня фактически выполняют те же функции, но выглядят более современно.