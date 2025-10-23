Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:35

Премиум с привкусом безработицы: как Volvo зарабатывает на собственных увольнениях

Volvo Cars уволит около тысячи сотрудников в Швеции

Автоконцерн Volvo Cars продолжает реализацию программы сокращения затрат и объявил о новой волне увольнений в Швеции. Компания планирует расстаться примерно с тысячей сотрудников, несмотря на то что финансовые показатели за третий квартал оказались выше ожиданий аналитиков.

По словам финансового директора концерна Фредрика Ханссона, увольнения затронут главным образом работников шведских подразделений.

"В Швеции увольняют около 1 тыс. сотрудников", — заявил он в интервью Sveriges radio.

Экономия вопреки росту прибыли

Парадоксально, но сокращения происходят на фоне неплохих финансовых результатов. Прибыль Volvo Cars до налогообложения в третьем квартале достигла 6,2 млрд шведских крон (около 658 млн долларов). Это выше прогнозов экспертов, хотя объем продаж автомобилей снизился на 7% по сравнению с прошлым годом — до 160,5 тыс. машин.

Компания объясняет увольнения необходимостью адаптироваться к изменившейся экономической ситуации и росту затрат на производство. По словам представителей Volvo, оптимизация штата и пересмотр контрактов с консультантами должны повысить устойчивость бизнеса и эффективность операционной модели.

Программа сокращений началась весной

Еще весной Volvo Cars объявила о намерении сократить около 3 тыс. рабочих мест по всему миру. Тогда в компании отмечали, что реструктуризация затронет не только постоянных сотрудников, но и внешних консультантов, работающих на проектной основе. В рамках этой программы планируется отказаться примерно от 1 тыс. контрактных позиций, большинство из которых находятся именно в Швеции.

Почему компания вынуждена сокращать персонал

Основная причина — ужесточение конкуренции и повышение расходов в автомобильной отрасли. Производители вынуждены инвестировать огромные средства в переход на электромобили, развитие программного обеспечения и систем автономного вождения. При этом спрос на классические модели с ДВС постепенно падает.

Volvo активно перестраивает стратегию: компания намерена к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей и уже сейчас вкладывает миллиарды в разработку новых платформ и аккумуляторов. Однако такие инвестиции требуют временного сокращения текущих затрат, чтобы не перегружать бюджет.

Что известно о положении Volvo Cars

Несмотря на временные трудности, бренд сохраняет сильные позиции на рынке премиальных автомобилей. Продажи электрических моделей растут: на них уже приходится около 40% всех поставок Volvo Cars. Компания также усиливает присутствие на азиатских рынках, особенно в Китае, где наблюдается повышенный интерес к электрокарам европейского уровня.

Аналитики отмечают, что сокращения в Швеции — часть более масштабной трансформации, затрагивающей структуру управления, производство и цепочки поставок. Цель — сделать компанию более гибкой в условиях быстрой технологической перестройки отрасли.

Возможные последствия для сотрудников

Для работников, попадающих под сокращение, Volvo Cars пообещала компенсационные выплаты и помощь в трудоустройстве. Часть специалистов может быть переведена на новые направления — например, в подразделения, связанные с цифровыми технологиями, безопасностью или разработкой электроплатформ.

Эксперты считают, что рынок труда в Швеции способен относительно быстро поглотить высвобожденных инженеров и менеджеров, поскольку спрос на специалистов в сфере машиностроения, IT и "зеленых" технологий остаётся высоким.

А что если это только начало?

Аналитики не исключают, что нынешние увольнения могут стать лишь первым этапом более глубокой оптимизации. В условиях мировой экономической неопределенности и падения спроса на автомобили премиум-класса компании, подобные Volvo, вынуждены искать баланс между инвестициями в будущее и удержанием текущей прибыли.

Если программа сокращений принесет ожидаемый эффект, концерн сможет перенаправить средства на развитие инноваций и укрепление позиций в сегменте электромобилей.

Плюсы и минусы реструктуризации Volvo Cars

Плюсы Минусы
Снижение операционных расходов Потеря части опытных сотрудников
Повышение эффективности управления Социальное напряжение внутри коллектива
Перенаправление средств на инновации Риски снижения производственных мощностей
Гибкость в реагировании на рыночные изменения Потенциальное замедление разработки новых моделей

FAQ

— Почему Volvo увольняет сотрудников, если прибыль растет?
Рост прибыли связан с временными факторами и сокращением издержек. Увольнения направлены на долгосрочную оптимизацию расходов.

— Кто попадет под сокращения?
В первую очередь сотрудники шведских подразделений и внешние консультанты, занятые на проектной основе.

— Будет ли Volvo продолжать выпуск электромобилей?
Да. Компания не сокращает инвестиции в развитие электротранспорта, напротив — ускоряет переход на полную электрификацию модельного ряда к 2030 году.

— Может ли это повлиять на качество автомобилей?
Volvo заявляет, что изменения коснутся административных и поддерживающих функций, а не конвейерного производства, поэтому качество продукции не пострадает.

— Есть ли планы по закрытию заводов?
На данный момент таких заявлений не поступало. Сокращения касаются в основном офисных работников и консультантов.

