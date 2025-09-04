Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Michael Sheehan is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:16

Серебристый Volvo превратился в остров и стал легендой Иллинойса

Житель Оттавы установил Volvo S80 на острове посреди озера

На небольшом озере в американском городе Оттава, штат Иллинойс, есть необычная достопримечательность. Прямо посреди воды стоит серебристый Volvo S80 2001 года выпуска. Машина так прочно "прижилась" на крошечном островке, что тот получил собственное имя — "Остров Вольво".

Как появился остров с автомобилем

История этого места началась более десяти лет назад. Владельцем земли является Скотт Манн. В 2012 году он решил провести необычный конкурс: установить автомобиль на возвышенности и предложить жителям разгадать, каким образом он туда попал.

Однако план пришлось изменить. Чтобы принять участие в игре, людям пришлось бы спускаться в бывший карьер глубиной около 12 метров, что сочли слишком опасным. Конкурс отменили, а автомобиль остался стоять там, где его изначально закрепили.

От моста к острову

Любопытный факт: сначала эта скала вовсе не была островом. К берегу вёл сухопутный мост. Позже Манн намеренно выкопал часть земли вокруг, превратив участок в отдельный островок. Так "Вольво" оказалось в самом центре озера.

Машина на Google Earth

О необычной достопримечательности знают даже туристы, ведь автомобиль хорошо различим на спутниковых снимках Google Earth. Многие до сих пор задаются вопросом, как он оказался в таком месте.

"Я установил автомобиль в 2012 году на скале для конкурса, который сам и придумал", — заявиил владелец земли Скотт Манн.

Символ устойчивости

Прошло уже 12 лет, но машина поразительным образом сохранилась. Несмотря на воздействие воды и времени, корпус не получил серьёзных повреждений, а серебристый кузов продолжает привлекать внимание путешественников.

Сегодня "Остров Вольво" — это больше чем случайная шутка владельца. Это своеобразный символ стойкости и местная легенда, о которой узнают даже те, кто никогда не был в Иллинойсе

