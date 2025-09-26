Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volvo
Volvo
© Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:12

Южная Каролина превращается в полигон: Volvo готовит прорыв для Америки

Volvo вложит дополнительные средства в завод в Южной Каролине к 2026 году

Volvo сделала важное заявление: компания намерена увеличить своё присутствие в Северной Америке и укрепить позиции на рынке. Для этого бренд расширяет инвестиции в завод в Риджвилле (Южная Каролина) и готовит выпуск новой гибридной модели, ориентированной на американских покупателей. Цель амбициозная — увеличить объёмы продаж на 50% в течение пяти лет и достичь показателя в 90% электрифицированных автомобилей к 2030 году.

Производство в Южной Каролине

За последние десять лет компания вложила более 1,3 млрд долларов в завод под Чарльстоном. Теперь предприятие должно выйти на полную загрузку мощностей. В Риджвилле уже производятся флагманские электромобили Volvo EX90 и Polestar 3, а новые инвестиции помогут усилить позиции Volvo в борьбе за лидерство на рынке электромобилей.

Расширение производства позволяет компании не только сократить зависимость от импорта, но и снизить риски, связанные с тарифами. Для покупателей это может означать более доступные цены, а для региона — новые рабочие места.

Гибриды и электрические модели

Ранее Volvo объявила, что популярный кроссовер XC60 с конца 2026 года будет собираться именно в Южной Каролине. В 2025 году в США было продано более 27 000 этих машин — рост на 20% по сравнению с прошлым годом. Локализация сборки сделает модель ещё привлекательнее для покупателей.

Кроме того, компания готовит абсолютно новый гибрид следующего поколения, созданный специально для американского рынка. Пока неизвестно, какой именно тип кузова выберет бренд, но эксперты предполагают, что речь пойдёт о кроссовере. Хотя поклонники марки надеются увидеть гибридный универсал, продолжая традиции Volvo.

Сравнение: электромобили и гибриды

Категория Электромобили Volvo (EX90, Polestar 3) Гибридные модели (будущая новинка)
Экологичность Нулевые выбросы Снижение выбросов по сравнению с ДВС
Дальность хода Ограничена ёмкостью батареи Больше за счёт ДВС
Цена эксплуатации Ниже (зарядка дешевле топлива) Средняя
Зависимость от сети Высокая Умеренная
Удобство поездок Отлично для города и коротких маршрутов Подходит и для дальних поездок

Советы шаг за шагом: как выбрать Volvo в 2026 году

  1. Определите тип поездок: для города подойдёт электромобиль EX90, для дальних маршрутов — будущий гибрид.

  2. Сравните расходы: учтите цену зарядки, топлива, страховки и технического обслуживания.

  3. Подумайте о доступности зарядных станций в вашем регионе.

  4. Обратите внимание на комплектацию: Volvo традиционно предлагает высокий уровень безопасности.

  5. Используйте дилерские программы финансирования — часто они выгоднее независимых кредитов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать электромобиль без доступа к домашней зарядке.
    Последствие: постоянные сложности с зарядкой в пути.
    Альтернатива: рассмотреть подключаемый гибрид XC60 или новую модель.

  • Ошибка: откладывать покупку из-за страховки на электромобили.
    Последствие: упущенная выгода на льготных программах.
    Альтернатива: уточнить специальные тарифы "зелёного автострахования".

  • Ошибка: не учитывать региональные климатические особенности.
    Последствие: снижение запаса хода зимой.
    Альтернатива: выбрать гибрид, менее чувствительный к погоде.

А что если…

А что если Volvo решит сделать гибрид не кроссовером, а универсалом? Это станет настоящим событием: универсалы Volvo всегда ценились за практичность, вместимость и комфорт в дальних поездках. Такой шаг позволил бы марке выделиться среди конкурентов, которые всё чаще делают ставку исключительно на SUV.

Плюсы и минусы

Плюсы инвестиций в США Минусы и риски
Укрепление бренда на американском рынке Высокие затраты на производство
Новые рабочие места Конкуренция с Tesla и немецкими марками
Снижение тарифных рисков Зависимость от спроса на электромобили
Локальная сборка XC60 Неопределённость с новой моделью
Рост доступности авто Возможные задержки запуска

FAQ

Как выбрать между гибридом и электромобилем Volvo?
Если у вас есть доступ к зарядке и маршруты в пределах города, электромобиль подойдёт лучше. Для частых поездок на дальние расстояния гибрид окажется удобнее.

Сколько будет стоить новый гибрид Volvo?
Цены пока не объявлены, но можно ожидать диапазон от 50 до 70 тыс. долларов — ближе к сегменту XC60.

Что лучше — XC60 или Polestar 3?
XC60 выигрывает универсальностью и более доступной ценой, а Polestar 3 ориентирован на премиальный сегмент с акцентом на инновации и стиль.

Мифы и правда

  • Миф: электромобиль всегда дешевле в эксплуатации.
    Правда: при высокой цене электричества разница может нивелироваться.

  • Миф: гибриды устарели и скоро исчезнут.
    Правда: многие бренды продолжают их выпуск, и Volvo подтверждает актуальность сегмента.

  • Миф: американские заводы только удорожают машины.
    Правда: локализация снижает тарифные риски и расходы на логистику.

3 интересных факта

  1. В Южной Каролине уже действует целый кластер автопроизводителей — рядом с Volvo находятся предприятия BMW и Mercedes-Benz.

  2. Volvo — первый скандинавский бренд, сделавший ставку на крупное производство электромобилей в США.

  3. За последние годы спрос на XC60 в Америке стабильно растёт, делая его одной из самых успешных моделей марки.

Исторический контекст

  • 2011 год: Volvo объявила о планах построить завод в США.

  • 2018 год: предприятие в Риджвилле начало работу.

  • 2023 год: старт производства Polestar 3.

  • 2024 год: запуск Volvo EX90.

  • 2026 год: начало сборки XC60 и выход новой гибридной модели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Reuters: премиальное подразделение BYD Denza представит SUV B5 в Латинской Америке сегодня в 5:14

Китайский гигант готовит удар по Toyota и Land Cruiser: на рынок выходит новинка

Denza готовит к выходу в Бразилии внедорожник B5 — мощный гибрид с роскошным интерьером и внедорожными возможностями. Чем он удивит рынок?

Читать полностью » Белорусский рынок электромобилей близок к исчерпанию квоты на беспошлинный ввоз — данные ГТК сегодня в 4:58

Льготный коридор сужается на глазах: квоты на электромобили в Белоруссии тают, как снег весной

Белорусский рынок электрокаров сталкивается с неожиданным вызовом: квоты на льготный ввоз тают быстрее прогнозов, и дилерам приходится менять стратегию.

Читать полностью » Nissan представил новое поколение седана Sentra 2026 в США сегодня в 4:47

Nissan обновил легенду: новая Sentra бросает вызов Corolla и Civic

Новый Nissan Sentra 2026 года получил свежий дизайн и современные технологии, но механика осталась консервативной. Чем удивил седан?

Читать полностью » Автоэксперты назвали лучшие подержанные автомобили до 2,2 млн рублей сегодня в 3:53

Баварский драйв против японской выносливости: что реально выгоднее за 2,2 миллиона

Какие подержанные авто за 2,2 млн рублей сохраняют надежность и статус, а какие потребуют больших вложений уже через год?

Читать полностью » Toyota: цена Yaris Cross в Бразилии составит 130–190 тыс. реалов сегодня в 3:22

Toyota лишает Бразилию седана Yaris — теперь останется только кроссовер

Компактный кроссовер Toyota готовится к выходу в Бразилии. Экономичность, высокий уровень безопасности и неожиданный ценовой диапазон могут удивить покупателей.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему современные аккумуляторы не сегодня в 2:55

Фары высасывают жизнь из машины: почему старый ритуал российских водителей убивает аккумулятор зимой

Зачем водители включают фары перед запуском двигателя, и почему автоэлектрик называет это плохой привычкой? Разбираем старые мифы и новые решения.

Читать полностью » Автоэксперт: полный привод зимой снижает риск застревания в снегу сегодня в 2:36

Сугробы, лёд и −30 °C: что спасёт машину от зимней катастрофы

Зима в России — это испытание для автомобилей. Узнайте, какие особенности машины помогают справляться с морозами, снегом и наледью без стресса.

Читать полностью » Продажи премиальных автомобилей в России в августе 2025 года снизились на 20% — данные аналитиков сегодня в 1:54

Империя премиума трещит по швам: рынок дорогих машин катится в пропасть с разной скоростью

Продажи премиальных автомобилей в России упали, но некоторые бренды смогли укрепить свои позиции и показать рост вопреки общему тренду.

Читать полностью »

Новости
Дом

Способы установки душевого трапа: точечный, пристенный, щелевой
Садоводство

Тёплая малоснежная зима приводит к переувлажнению почвы и болезням растений
Туризм

Где бюджетно отдохнуть у моря в сентябре: Лазаревское, Адлер, Туапсе
Туризм

Маршрут Москва-Санкт-Петербург по М-10: что посмотреть по пути
Дом

Скрип половиц: влияние влажности, зазоров и неправильного крепления досок
Наука

Атмосферные реки несут разрушительные последствия для осадков и климата — предупредил ученый Же Ли
Культура и шоу-бизнес

Джимми Фэллон сообщил о выступлении Адель на финале NFL 2026 года
Технологии

ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК и оператора "Ловител"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet