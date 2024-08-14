Оценены масштабы обвала ипотечного кредитования после закрытия льготных программ

Объёмы выдачи ипотеки упали почти втрое — до 292 миллиардов рублей, пишут в среду "Известия" со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.
Сопоставимые показатели были в июне пандемийного 2020-го, прокомментировали в ОКБ. Изменились и другие параметры жилищного кредитования: средний размер ипотеки уменьшился на 20% до 3,82 млн рублей, а средний срок кредитования за месяц сократился с рекордных 24 лет 5 месяцев до 21 года 2 месяцев; однако выросла полная стоимость кредита, учитывающая все траты заёмщика на ипотеку, в том числе, например, на страховку, — до 13,1%.
Причины очевидны — отмена льготной ипотеки и существенное ужесточение условий других ипотечных программ с господдержкой с 1 июля, объяснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. "Также увеличение уже в самом конце июля ключевой ставки до 18% окончательно сделало условия по ипотеке без господдержки заградительными", — добавил он.
В крупнейших банках "Известиям" подтвердили снижение спроса на ипотеку примерно вдвое. Впрочем, по первому месяцу судить преждевременно, заметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
Фото: Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
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