Оценён невероятный рост темпов жилищного строительства в Москве

По итогам июля объём введённого жилья в Москве превысил прошлогодний показатель вдвое, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Темпы строительства в городе наращиваются. В текущем году из общего объёма недвижимости, введённой за семь месяцев, 2,2 миллиона кв. метров приходится на жильё, из них больше 500 тысяч кв. метров сдано в июле", — уточнил он.

Большая часть жилья построена для коммерческой реализации — 1,9 миллиона кв. метров, но и на реновацию приходится заметная доля — 300 тысяч квадратных метров.

"Как мы ранее прогнозировали, объёмы ввода жилья продолжают увеличиваться. Подобный значительный прирост в июле связан, в первую очередь, с завершением работы над проектами, которые ранее находились в высокой степени готовности. Самые высокие показатели ввода недвижимости ожидаются в четвёртом квартале: застройщики стараются завершить все объекты внутри календарного года. Таким образом, мы уверены, что плановые показатели в 5,2 млн кв. метров жилья будут достигнуты", — заключил Ефимов.