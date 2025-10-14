Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сморчок
Сморчок
© https://mushroomobserver.org/ by https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1964 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Волшебный пушок на пне: садоводы делятся секретом, который заменяет фунгициды и удобрения

Полезный гриб триходерма помогает садоводам повышать урожай и восстанавливать почву

Многие садоводы слышали о триходерме — полезном грибе, который способен защищать растения от болезней, улучшать почву и повышать урожай. Её часто продают как биопрепарат, но мало кто знает, что триходерму можно добыть совершенно бесплатно, просто отправившись в ближайший лес.

Эта природная микрофлора помогает восстановить баланс почвы, подавляет грибковые инфекции и ускоряет разложение органики. А главное — она абсолютно безопасна для растений, животных и человека.

Сравнение: триходерма и химические фунгициды

Параметр Триходерма Химические фунгициды
Происхождение Природный почвенный гриб Синтетические соединения
Воздействие на растения Стимулирует рост и иммунитет Уничтожает патогены, но может ослабить растения
Экологичность Полностью безопасна Может загрязнять почву
Эффект Долгосрочный, накопительный Быстрый, но кратковременный
Применение В почву, компост, под растения По листу или в почву
Совместимость С органикой, сидератами, компостом Ограниченная, может вызывать фитотоксичность

Советы шаг за шагом: как найти и использовать триходерму

  1. Отправьтесь в лес. Ищите старые, гниющие пни, поваленные деревья и влажные участки.

  2. Определите гриб. Триходерма образует тонкий белый или сероватый пушистый налёт, похожий на паутину или перышки.

  3. Проверьте запах. Настоящая триходерма пахнет свежими грибами, а не плесенью.

  4. Соберите материал. Возьмите несколько кусочков древесины размером с ладонь.

  5. Подготовьте для сада.

    • Можно закопать древесину в землю рядом с растениями.

    • Или поместить в компостную кучу — триходерма ускорит созревание компоста.

  6. Размножайте. Чтобы увеличить количество, оставьте кусочки дерева во влажной тени — гриб продолжит расти.

Совет: не берите материал с живых деревьев — на них триходерма не живёт. Её место — только мёртвая древесина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: собрать плесень с живого дерева.
    Последствие: вместо триходермы можно занести в почву болезнетворные грибы.
    Альтернатива: ищите налёт только на гнилых, трухлявых пнях.

  • Ошибка: использовать материал с неприятным запахом.
    Последствие: признак гнили и патогенной микрофлоры.
    Альтернатива: выбирайте древесину с лёгким грибным ароматом.

  • Ошибка: пересушить собранные куски.
    Последствие: гриб погибает, не успев попасть в почву.
    Альтернатива: храните материал во влажной ткани или мхе до высадки.

А что если поселить триходерму в компосте?

Это одно из лучших решений. В компостной куче гриб действует как катализатор - ускоряет разложение органических остатков, предотвращает появление гнили и неприятного запаха. Компост созревает быстрее, а его структура становится рассыпчатой и богатой гумусом.

Кроме того, триходерма вытесняет опасные грибки (фузариум, ризоктонию, питиум), не давая им размножаться.

Плюсы и минусы использования триходермы

Плюсы Минусы
Натуральная альтернатива химии Медленное действие
Защищает растения от болезней Требует влажной среды
Улучшает структуру почвы Плохо переносит засуху
Ускоряет компостирование Не действует при низких температурах
Долговременный эффект Нужно время для размножения

FAQ

Что такое триходерма?
Это почвенный гриб-антагонист, подавляющий рост вредных микроорганизмов и патогенов.

Где её искать?
На трухлявых пнях, старых поваленных стволах, влажной древесине в лесу.

Можно ли использовать её для комнатных растений?
Да. Добавьте немного измельчённой древесины с триходермой в грунт — это защитит корни от гнили.

Как понять, что гриб прижился в почве?
Через 2-3 недели растения становятся крепче, листья приобретают яркий цвет, а почва — приятный грибной запах.

Можно ли совмещать триходерму с химическими удобрениями?
Да, но с осторожностью: вносите препараты не ранее чем через 10 дней после обработки химией.

Мифы и правда

  • Миф: триходерма — это плесень.
    Правда: это полезный почвенный гриб, безопасный для растений и человека.

  • Миф: она заменяет все удобрения.
    Правда: триходерма не питает растения напрямую, а помогает усваивать питательные вещества.

  • Миф: гриб можно завести только покупкой препарата.
    Правда: триходерма встречается в природе — её легко найти на мёртвой древесине.

Исторический контекст

Триходерму впервые выделили в 1920-х годах при исследовании почв Латинской Америки. Учёные заметили, что растения, растущие рядом с трухлявой древесиной, болеют реже. Позже выяснилось, что гриб выделяет вещества, подавляющие патогены.

Сегодня триходерма — один из самых популярных биопрепаратов в органическом земледелии. Её применяют в теплицах, садах и даже при выращивании комнатных цветов.

Три интересных факта

  1. Триходерма не только защищает корни, но и вырабатывает природные антибиотики, укрепляя иммунитет растений.

  2. В отличие от химии, она не вызывает привыкания у патогенов.

  3. Учёные используют триходерму для восстановления загрязнённых почв после промышленных отходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выращивание дуба из желудя помогает восстановить природу и сохранить традиции — Ольга Никонорова сегодня в 4:10
Когда один желудь важнее сотни деревьев: история о том, как вырастить символ силы и оставить наследие

Из маленького желудя можно вырастить дерево-долгожитель, которое переживёт века. Узнайте, как посадить дуб у себя дома и ухаживать за ним правильно.

Читать полностью » Кореопсис цветёт с конца весны до осени и переносит жару, засуху и бедную почву сегодня в 4:07
Цветёт всё лето без забот: растение, которое заменит полсадa

Узнайте, как кореопсис – это ключ к яркому и легкому уходу за садом. Это неприхотливое растение не боится жара и требует минимального внимания.

Читать полностью » Спирея становится альтернативой гортензии в жарком климате: куст лучше переносит засуху и требует меньше ухода сегодня в 3:59
Цветёт, как гортензия, но не требует полива — новый фаворит садоводов

Устали от гортензий, требующих постоянного ухода? Узнайте, почему спирея станет идеальной заменой для вашего сада в жарком климате.

Читать полностью » Слизни и улитки повреждают растения и разносят болезни на грядках сегодня в 3:10
Ночная атака беззубых монстров: как слизни и улитки тайно уничтожают ваш урожай

Как защитить грядки от слизней и улиток без химии: простые барьеры, настои и ловушки, которые действительно работают и сохраняют растения целыми.

Читать полностью » Осенние дожди уплотняют почву: после нескольких циклов намокания и высыхания земля теряет воздух и становится плотнее сегодня в 2:51
Осенние дожди несут не только влагу: земля буквально задыхается под вашими ногами

Пониженное качество почвы может разрушить ваш урожай. Узнайте, как сохранить её структуру и избежать уплотнения благодаря осенним дождям.

Читать полностью » Зимнее укрытие растений сохраняет влагу, предотвращает выпревание и промерзание почвы сегодня в 2:10
Зима пришла — растения в панике: как укрыть сад, чтобы он не замёрз и не «задохнулся» под плёнкой

С наступлением морозов садоводы начинают укрывать растения. Как выбрать правильный материал и избежать типичных ошибок при подготовке к зиме?

Читать полностью » Посадку малины проводят в октябре — за месяц до заморозков, при глубине ямы 30–40 см сегодня в 1:44
Один неверный шаг — и весной не будет ягод: что забывают сделать осенью

Осень — время заботы о малине! Узнайте, как правильно подготавливать кусты, чтобы весной получить обильный урожай ягод, избегая распространенных ошибок.

Читать полностью » Смородина и крыжовник осенью нуждаются в обрезке, подкормке и мульчировании почвы сегодня в 1:10
Смородина в спа, крыжовник на детоксе: что нужно кустам после плодоношения, чтобы не заболеть

Осенний уход за смородиной и крыжовником — залог будущего урожая. Узнайте, как поливать, подкармливать и обрезать кустарники перед зимой.

Читать полностью »

Новости
Наука
Автономный дрон Redwing начал первую миссию глобального мониторинга океанов планеты - Даг Уэбб
Авто и мото
Кондиционер в автомобиле осушает воздух и помогает бороться с запотеванием стёкол зимой
СФО
Жители Югры выбрали школы с лучшей атмосферой и педагогами — результаты опроса 2ГИС
Садоводство
Российские агрономы: подзимний посев укропа в октябре позволяет собрать урожай уже в апреле
Технологии
Sora-2 и другие ИИ-видеогенераторы ставят под угрозу доверие к визуальным доказательствам
УрФО
В августе 2025 года в Челябинске зафиксировано резкое падение числа квартир на продаже
Питомцы
Ветеринары уточнили: морковь безопасна для собак при дозировке до трёх раз в неделю
Авто и мото
Автоаналитики сообщили о росте интереса к рамным конструкциям у пикапов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet