Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка моет голову
Девушка моет голову
© https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:35

Волосы становятся грязными быстрее: почему бессульфатный шампунь подходит не всем

Трихолог Юлия Нагайцева: бессульфатные шампуни нужно чередовать с обычными

В последние годы на полках магазинов всё чаще встречаются средства с пометкой "без сульфатов". Производители обещают мягкое очищение и бережный уход за волосами. Однако специалисты предупреждают: такие шампуни подходят далеко не всем и требуют грамотного применения.

"Использовать бессульфатный шампунь нужно осторожно. Лучший подход — это чередовать использование средств с ПАВ и парабенами и бессульфатного шампуня", — заключила трихолог Юлия Нагайцева.

Почему бессульфатные шампуни стали популярны

Главное преимущество подобных средств — мягкое воздействие. Они не пересушивают кожу головы и реже вызывают раздражения. Их рекомендуют после окрашивания и кератинового выпрямления, поскольку они не вымывают пигмент и дольше сохраняют эффект процедуры.

Но у бессульфатных шампуней есть и минусы. Они хуже пенятся, что делает процесс мытья менее привычным. Кроме того, при жирном типе кожи головы очищения может быть недостаточно.

Сравнение шампуней

Тип шампуня Преимущества Недостатки Кому подходит
Бессульфатный Мягкое очищение, бережный уход, подходит после окрашивания Плохо удаляет жир и стайлинг, меньше пены Людям с сухой и чувствительной кожей головы
Сульфатный (традиционный) Эффективно очищает, хорошо пенится, доступен Может сушить кожу, вымывает цвет При жирной коже головы, при использовании стайлинга

Советы шаг за шагом

  1. Определите тип кожи головы: при жирной лучше оставить традиционный шампунь.
  2. Если волосы окрашены — используйте бессульфатный для сохранения цвета.
  3. Чередуйте средства: 1-2 раза в неделю бессульфатный, а для глубокой очистки — классический шампунь.
  4. Используйте кондиционер или маску после мытья для дополнительного ухода.
  5. Обращайте внимание на состав: даже бессульфатные средства могут содержать агрессивные добавки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью перейти на бессульфатный шампунь при жирной коже.
    Последствие: волосы быстро становятся грязными.
    Альтернатива: чередовать его с традиционным шампунем.

  • Ошибка: ожидать от бессульфатного шампуня обильной пены.
    Последствие: разочарование и ощущение "непромытости".
    Альтернатива: помнить, что лёгкая пена — норма, а очищение всё равно происходит.

  • Ошибка: не учитывать состав.
    Последствие: аллергическая реакция.
    Альтернатива: выбирать средства с пометкой "гипоаллергенно".

А что если…

А что если сочетать бессульфатные шампуни с дополнительным уходом? Например, раз в неделю использовать очищающий скраб для кожи головы или пилинг. Это поможет убрать излишки себума и стайлинг-средств, сохраняя при этом бережный уход.

Плюсы и минусы бессульфатных шампуней

Плюсы Минусы
Бережное очищение Плохо справляется с жирностью
Подходит для окрашенных волос Слабо пенится
Меньше риск раздражения Может оставлять ощущение "грязных" волос
Дольше сохраняет цвет Не подходит всем типам кожи

FAQ

Кому лучше всего подходит бессульфатный шампунь?
Людям с сухой и чувствительной кожей головы, а также тем, кто часто окрашивает волосы.

Можно ли полностью отказаться от сульфатного шампуня?
Можно, но при жирном типе кожи головы или частом использовании стайлинга лучше чередовать.

Почему бессульфатный шампунь плохо пенится?
Потому что в нём нет агрессивных ПАВ, которые создают обильную пену. Но это не значит, что он плохо очищает.

Мифы и правда

  • Миф: бессульфатный шампунь всегда полезнее.
    Правда: он не подходит людям с жирной кожей головы.

  • Миф: пена — показатель качества очищения.
    Правда: пенообразование зависит от состава, а не от эффективности.

  • Миф: бессульфатный шампунь лечит волосы.
    Правда: он лишь мягко очищает, но не восстанавливает структуру.

Исторический контекст

Традиционные шампуни с сульфатами появились в середине XX века. Их популярность объяснялась обильной пеной и эффективным очищением. Но со временем начали появляться исследования о возможном пересушивающем действии на кожу и волосы. В ответ индустрия красоты предложила бессульфатные аналоги, которые быстро завоевали рынок, особенно среди поклонников окрашивания и салонного ухода.

Три интересных факта

  1. Первые бессульфатные шампуни появились в профессиональных линейках для окрашенных волос.
  2. Многие бессульфатные формулы включают натуральные компоненты — кокосовые и сахарные ПАВ.
  3. В Корее и Японии бессульфатные шампуни применяются чаще, чем традиционные, из-за высокой популярности окрашивания и химических процедур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия внедряет сертификаты для детей с ожирением: спорт и врачи бесплатно сегодня в 7:37

Государство оплатит спорт и диетологов для детей – вот как это изменит здоровье нации

В России предложили выдавать родителям сертификаты для борьбы с детским ожирением. Программа обеспечит бесплатный доступ к диетологам, спортивным секциям и медицинским обследованиям.

Читать полностью » Иммунолог Парецкая: витамин D эффективен только в комплексе с магнием, цинком и K2 сегодня в 7:24

Крем от солнца блокирует витамин D сильнее, чем зима

Витамин D полезен, но бесконтрольный приём опасен. Почему важно сдавать анализы, как правильно сочетать его с другими веществами и чего избегать?

Читать полностью » Андролог Елена Новикова: мужская фертильность стремительно снижается сегодня в 6:37

Одно движение — минус шанс на отцовство: привычки, которые незаметно убивают фертильность

Учёные фиксируют резкое падение мужской фертильности. Какие привычки и факторы стали главными врагами репродуктивного здоровья?

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему эффект кофеина зависит от привычки сегодня в 6:20

Бодрость оборачивается тревожностью: тёмная сторона кофеина

Кофеин помогает сосредоточиться и повысить работоспособность, но в больших дозах вызывает тревожность и бессонницу. Где грань между пользой и вредом?

Читать полностью » Диетолог Наталья Мизинова назвала шоколад продуктом, улучшающим настроение сегодня в 5:16

Чем больше шоколада, тем меньше счастья: когда сладость даёт обратный эффект

Шоколад не только вкусный десерт, но и естественный стимулятор радости. Как питание помогает поддерживать психическое здоровье и настроение?

Читать полностью » Врач Анна Лобачева: безвредной дозы алкоголя не существует сегодня в 4:13

Алкоголь не про отдых: расслабление оборачивается зависимостью

Врачи опровергли миф о "безвредной дозе" алкоголя: даже небольшие порции сокращают жизнь и повышают риск более чем 60 заболеваний.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина: до 40% случаев язвы желудка связаны с генетикой сегодня в 3:10

Болезнь, которую винят в стрессе и питании, на самом деле наследуется

Около 40% случаев язвы желудка связаны с наследственностью. Почему гены так важны и как снизить риск болезни при неблагоприятной семейной истории?

Читать полностью » Эндокринолог Поляков: регулярное употребление колбасы повышает риск рака сегодня в 2:07

Даже редкие порции колбасы ускоряют болезни: что скрывает привычное лакомство

Регулярное употребление колбасы повышает риск рака и мочекаменной болезни. Почему так происходит и чем лучше заменить опасный продукт?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Константин Спахов: уникальная магнитная буря исключила фактор самовнушения
Питомцы

Заводчики отметили необходимость просторного лотка для крупных мейн-кунов
Дом

Инженеры указывают на износ подшипников и амортизаторов из-за перегрузки
Авто и мото

Nissan Pathfinder III, X-Trail III и Teana теряют ликвидность из-за дорогих поломок — автоэксперт Ковалев
Авто и мото

Европейское качество против китайского: Octavia Pro вернулась на российский рынок
Авто и мото

ГИБДД разъяснила последствия для водителей с отметкой «АТ» в правах
Наука

Химик Гарри Кувер случайно открыл суперклей при разработке оптических материалов
Культура и шоу-бизнес

Кинокомпания "Марс Медиа" анонсировала биографический фильм и сериал о Менделееве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet