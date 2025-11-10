Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лысеющий мужчина
Лысеющий мужчина
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:46

Чёлка редеет, пробор расширяется: думал, что виноват стресс — но оказалось, волосы выпадают по другой причине

Трихолог Егорова: выпадение волос в зоне челки связано с андрогенами

Выпадение волос в лобной части головы связано с действием дигидротестостерона на чувствительные фолликулы, пояснила трихолог, дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт объяснила, почему эта зона считается андроген-зависимой.

Доктор отметила, что является причиной облысения головы в зоне челки и пробора.

"Это андроген-зависимая зона, волосяные фолликулы, которые там находятся, они чувствительны к дигидротестостерону, активной форме мужского гормона тестостерона. А на затылке волосяные фолликулы чувствительны к дигидротестостерону", — объяснила эксперт.

По словам трихолога, этот процесс обусловлен генетически и не зависит от образа жизни или питания.

"Это все генетика гормона, от нас это не зависит вообще практически никак. Диагностику очень сложно проводить, потому что дегидротестостерон померить нельзя. Анализы нужны специфические. Чаще всего он методом индукции определяем", — подчеркнула она.

Егорова добавила, что корректировать гормональный баланс и останавливать выпадение волос можно только под контролем врача после комплексной диагностики.

"Это длительное лечение. Это там ни витамины. Это глубокий анализ у многих врачей нужно пройти. Бывает, что надпочечники, бывает, что много кортизола. Избыточный кортизол дает дегидротестостерон. Много путей. Бывает, что патология печени, там искать надо", — подчеркнула трихолог.

