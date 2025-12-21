Волосы, которые не признают законы укладки: редкая аномалия выходит из тени

Даже самый стойкий лак не спасает причёску, а волосы после расчёсывания живут своей жизнью и не поддаются укладке. Такая особенность может быть не вопросом ухода или "неправильных" средств, а редкой врождённой аномалией структуры волос. Об этом рассказывает издание "Доктор Питер", ссылаясь на объяснения врача-трихолога Дарьи Исаковой.

Что такое стекловидные волосы

С научной точки зрения стекловидные волосы известны как синдром нерасчёсываемых или неукладываемых волос. Это редкое состояние, при котором нарушено строение волосяного стержня. Вместо привычной цилиндрической формы волос приобретает неправильное сечение, из-за чего перестаёт "слушаться" при укладке.

Впервые эту аномалию описали ещё в 1973 году. Однако лишь в 2016 году учёным удалось установить генетическую природу синдрома и выявить три гена, отвечающие за его развитие.

Генетика и структура волос

По словам Дарьи Исаковой, обнаруженные гены кодируют три белка, которые последовательно взаимодействуют друг с другом и формируют структуру волосяного стержня. Именно на этом уровне и возникает сбой.

Из-за изменённой формы волосы отражают свет иначе, чем обычные, что и создаёт характерный "стеклянный" или серебристый блеск. При этом внешняя "неопрятность" волос не связана с их ломкостью или повреждением.

Как проявляется синдром

Первые признаки чаще всего становятся заметны в раннем детстве, примерно на третьем году жизни. Волосы могут быть достаточно густыми, нередко имеют светлый или соломенный оттенок, иногда — с разницей цвета между прядями.

Несмотря на визуальное впечатление сухости и повреждённости, повышенной ломкости обычно нет, а скорость роста либо не нарушена, либо замедлена совсем незначительно.

Главный диагностический признак

Самый характерный симптом — полная невозможность уложить волосы после расчёсывания. Они продолжают торчать и разлетаться в разные стороны, независимо от средств и техники укладки.

Точный диагноз, подчёркивает специалист, возможен только при проведении сканирующей электронной микроскопии. В поперечном сечении такие волосы имеют форму сердца или треугольника, что и подтверждает наличие синдрома.