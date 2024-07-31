Эксперт рассказал, как отсрочить появление седины

Чтобы отсрочить выпадание волос, необходимо следить за состоянием своего организма. Кроме того, зимой волосы могут выпадать гораздо чаще, чем в другое время года. Об этом NewsInfo.Ru сообщила трихолог, диетолог, кандидат медицинских наук, эндокринолог, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

По словам эксперта, чтобы отсрочить появление седины, нужно наблюдать за своим организмом.

"Седина — это генетический фактор. Для того чтобы отсрочить его, необходимо следить за организмом внутри, потому что мелатонин, который влияет на цвет волос, вырабатывается под действием определенных факторов. Речь идёт о здоровой иммунной системе, здоровых железах внутренней секреции, а главное — о ЖКТ. По этой причине нужно следить за питанием, исключить фастфуд", — объяснила Елена Сюракшина.

Трихолог также дополнила, что если человек уже знает, что он генетически предрасположен к седине, то следует наладить здоровый образ жизни. Плюсом ко всему будет обследование всего организма каждый год для обнаружения каких-либо отклонений.

На вопрос, как можно различными действиями и средствами травмировать волосы, эксперт ответила, что им вредит термическое воздействие и лучи солнца.

"Во-первых, это термическое воздействие. Плохо влияют различные плойки, утюжки, лаки для волос, некачественная косметика, в том числе непрофессиональная. К тому же плохо скажутся лучи солнца, потому что под ними наш волос просто высыхает. По этой причине волосы необходимо увлажнять", — рассказала кандидат медицинских наук.

Что касается советов по быстрому отращиванию волос в домашних условиях, Елена Сюракшина сообщила, что выбор средств зависит от типа кожи.

"Если у человека сухая кожа головы, то нельзя забывать про увлажнение волос. Это могут быть увлажняющие маски, а также кератиновое увлажнение. Кератин обязательно использовать в жидком виде для того, чтобы волосы не путались. Если у человека жирный тип волос, то ни в коем случае нельзя использовать жирные маски. Наоборот, надо применять шампунь, а также нельзя забывать о бальзаме, который необходимо наносить исключительно на волосы, а не на кожу головы", — заявила трихолог.

Эксперт Роскачества также сообщила, что зимой выпадает больше волос. Она объяснила это тем, что в организм в этот период не поступают микро- и макроэлементы, которые человек получает естественно в летний и осенний периоды. Она добавила, что в теплое время года в магазинах можно приобрести различные овощи, фрукты и в целом есть большой выбор подобных продуктов. Зимой, наоборот, такая возможность не у всех есть.

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