В течение недели волонтеры проекта "Чистая Арктика" провели масштабную уборку в Певеке и Анадыри на Чукотке, собрав более 85 тонн металлолома и значительное количество бытового мусора, по информации от пресс-службы проекта. В акции участвовали 160 человек.

В Анадыре, столице Чукотского автономного округа, 70 волонтеров очистили тундровую зону вдоль автодороги у водохранилища на реке Казачка, собрав 3,4 тонны отходов, включая металлолом и бытовой мусор. Ранее команды волонтеров собрали около 40 кубометров твердых коммунальных отходов и 85,5 тонны металлолома в береговой зоне Певека.

Запущенный в 2021 году проект "Чистая Арктика" направлен на очистку арктических территорий от накопившихся за десятилетия отходов, оставшихся после активного освоения региона в советское время. Благодаря усилиям около 6 тысяч волонтеров из России и других стран, за три года было убрано почти 12 тысяч тонн мусора.

Губернатор Чукотского автономного округа, Владислав Кузнецов, подчеркнул важность проекта для региона, отметив, что за время его реализации было собрано более 1,4 тыс. тонн отходов, из которых около 1,2 тыс. тонн металлолома было отправлено на утилизацию. В уборке участвовали самые активные волонтеры, один из которых, Никита Матющенков, поделился своими впечатлениями о работе в проекте и связи с Арктикой.

Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161031042925/http://www.panoramio.com/photo/123591673,Доктор Землеройка ..., ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported . )