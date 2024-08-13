В течение недели волонтеры проекта "Чистая Арктика" провели масштабную уборку в Певеке и Анадыри на Чукотке, собрав более 85 тонн металлолома и значительное количество бытового мусора, по информации от пресс-службы проекта. В акции участвовали 160 человек.
В Анадыре, столице Чукотского автономного округа, 70 волонтеров очистили тундровую зону вдоль автодороги у водохранилища на реке Казачка, собрав 3,4 тонны отходов, включая металлолом и бытовой мусор. Ранее команды волонтеров собрали около 40 кубометров твердых коммунальных отходов и 85,5 тонны металлолома в береговой зоне Певека.
Запущенный в 2021 году проект "Чистая Арктика" направлен на очистку арктических территорий от накопившихся за десятилетия отходов, оставшихся после активного освоения региона в советское время. Благодаря усилиям около 6 тысяч волонтеров из России и других стран, за три года было убрано почти 12 тысяч тонн мусора.
Губернатор Чукотского автономного округа, Владислав Кузнецов, подчеркнул важность проекта для региона, отметив, что за время его реализации было собрано более 1,4 тыс. тонн отходов, из которых около 1,2 тыс. тонн металлолома было отправлено на утилизацию. В уборке участвовали самые активные волонтеры, один из которых, Никита Матющенков, поделился своими впечатлениями о работе в проекте и связи с Арктикой.
Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161031042925/http://www.panoramio.com/photo/123591673,Доктор Землеройка ..., ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported . )
Байден отказался давать комментарий по поводу вторжения ВСУ на территорию России
Украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию Курской области, что вызвало резкую реакцию Москвы и заставило Запад занять осторожную позицию.
Минюст США: гражданин Болгарии Димитров экстрадирован в Америку из-за контрабанды в РФ
Греция экстрадировала болгарина в Штаты по обвинению в преступной группе, занимавшейся контрабандой товаров производства США в Россию. Об этом сказано в заявлении на сайте Минюста Америки.
Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр
В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях
Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.