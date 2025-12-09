Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь

Ростовская область вновь стала центром притяжения для тысяч активных и неравнодушных людей. На ежегодном фестивале "ДоброФест", прошедшем в Ростове-на-Дону, губернатор области Юрий Слюсарь поздравил участников и отметил их вклад в развитие добровольчества на Дону.

Регион, который выбирают добро

Ростовская область уже **в восьмой раз** одержала победу в всероссийском конкурсе "Регион добрых дел" и вновь возглавила национальный рейтинг по развитию волонтёрства.

В этом году в регионе открылись три новых "Добро.Центра", которые стали пространством для обучения, поддержки и реализации волонтёрских инициатив.

Волонтёры — армия добра

Губернатор подчеркнул масштаб вовлечённости жителей области:

"Армия добра насчитывает на Дону уже почти 300 тысяч неравнодушных, "заряженных” добровольцев. И все они доказывают, что добровольчество — это образ жизни", — отметил Юрий Слюсарь.

Он напомнил, что донские команды снова стали лидерами на различных фестивалях и премиях, а 24 жителя региона стали призёрами регионального этапа премии #Мывместе. Проект "Герои Приазовья" вышел в финал федерального уровня.

Однако глава региона сделал акцент на самом важном.

"Главное — это более 5 тысяч отработанных заявок на поддержку семей наших защитников… В тяжелую минуту люди чувствуют, что к их беде неравнодушны. Спасибо вам за добрые сердца", — обратился к волонтёрам губернатор.

Серебряные волонтёры: мудрость и опыт

Отдельной частью программы стала встреча Юрия Слюсаря с представителями движения "серебряных" волонтёров. В Ростовской области таких активистов уже более 21 тысячи.

За дружеским чаепитием участники поделились опытом проведения:

экологических акций;

православных инициатив;

спортивных мероприятий;

проектов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Юрий Слюсарь поблагодарил старшее поколение добровольцев за их работу и пожелал им продолжать своё благородное дело.