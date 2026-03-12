Снег слоями давит асфальт: парковка на ключевых улицах в Вологде уходит под запрет ради уборки

В Вологде сегодня ограничили парковку на ключевых улицах для уборки снега. Коммунальщики работают с утра, чтобы техника прошла без помех и убрала свежий наст с проезжей части и карманов. Запреты действуют на Пугачева, Псковской, Новгородской, Возрождения и Болонина. Ночью затронуты участки у Почты России и ж/д вокзала на площади Бабушкина. Это позволит избежать колеи и наледи, которые зимой превращают дороги в каток.

Улицы под запретом

На улице Пугачева запрет стартовал с девяти утра и продлится до одиннадцати. Участок тянется от Горького до набережной 6-й Армии. Здесь снегоуборщики фокусируются на очистке узких карманов, где машины часто скапливаются и мешают.

Псковская, Новгородская и Возрождения попали под полный запрет с утра до вечера. На Псковской — от Возрождения до Ленинградской, на Новгородской — наоборот, от Ленинградской до Возрождения. Возрождения очищают от Новаторов до Костромской. Зимой снег накапливается слоями, и без свободного доступа техника просто не развернется.

Улица Болонина работает по чередованию: четные дни — одна сторона пустая, нечетные — другая. Речь о куске от Ловенецкого до Мишкольцской. Такой график позволяет поочередно чистить обочины, где физика снега играет злую шутку — тающий днем наст ночью превращается в ледяную корку.

"Зимняя уборка в городах требует четкого планирования пространства. Ограничения парковки освобождают путь для тяжелой техники, которая сминает снег под давлением гусениц и лопатей. Без этого колея углубляется, а наледь крепнет от циклов заморозков и оттепелей. Городская среда зимой меняется, и муниципалы адаптируют правила под реальные нужды жителей." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Точные часы ограничений

Дневные запреты растянуты до шести вечера на трех улицах сразу. Это дает коммунальщикам весь световой день на работу. Снег, уплотненный трафиком, тяжелее убирать, и техника нуждается в маневре без риска задеть бордюры.

Ночью фокус на площади Бабушкина. С одного до двух убирают у здания Почты России, дальше с двух до трех — у ж/д вокзала. В темноте наледь особенно коварна: физика поверхностного натяжения держит воду пленкой, которая мерзнет в зеркало.

График учитывает пики снега и трафика. Зимой в Вологде осадки ложатся слоями по 10-20 сантиметров, и своевременная очистка спасает асфальт от деформаций под весом машин.

Что грозит нарушителям

Нарушители рискуют эвакуацией на штрафстоянку. Знаки стоят постоянно, предупреждая о днях и часах запрета. Глава города Сергей Жестянников подчеркнул риски для всех сторон.

"Ограничения введены не только для уборки, но и для предотвращения длительной стоянки транспорта. На всех участках установлены постоянные дорожные знаки, информирующие о запрете стоянки в определённые дни и часы. Автомобили нарушителей будут отправлены на спецстоянку", — отметил глава города Сергей Жестянников.

Эвакуация бьет по карману: штрафы начинаются от 1500 рублей плюс услуги стоянки. Зимой такие меры повторяются ежемесячно, особенно после снегопадов. Город адаптируется, балансируя между чистотой улиц и нуждами водителей.