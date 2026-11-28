Великий Устюг и Вологодская область готовятся к пиковому спросу на размещение в преддверии новогодних каникул. Министерство культуры и туризма региона прогнозирует, что в период праздников область посетят более 50 тысяч человек, что на 8 тысяч превышает показатель предыдущего зимнего сезона, когда в регион приехали 42 тысячи туристов.

Основной поток гостей традиционно направлен в вотчину Деда Мороза. Во Великом Устюге ожидают более 41 тысячи посетителей, а общие туристические объекты округа рассчитывают на свыше 100 тысяч визитов. Данная совокупная цифра учитывает возможность многократного посещения разных локаций одним человеком в течение отдыха.

Ситуация с доступностью номерного фонда уже сейчас демонстрирует высокую загруженность. По данным ведомства, гостиницы в Вологде и Великом Устюге бронированы на 85-100%. При этом официальные цены на услуги размещения в регионе оставались стабильными, поскольку отели перешли к системе раннего бронирования вместо динамического повышения тарифов в высокий сезон.

Эти локальные показатели вписываются в общий положительный тренд года. С января по октябрь 2026 года Вологодскую область посетили 501 тысяча туристов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам всего 2026 года власти прогнозируют общий рост турпотока на 5% в сравнении с 2025 годом.