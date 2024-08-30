Володин заявил, что повышение престижа СПО является одним из приоритетов государства

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета ГД в Санкт-Петербурге призвал обратить внимание на необходимость повышения престижа среднего специального образования и рабочих специальностей среди молодежи.

Заявление было озвучено на совещании, посвященном социально-экономическому развитию города и вопросам законодательного обеспечения на примере Санкт-Петербурга.

"Нашим приоритетом должно стать создание престижа рабочих специальностей. Мы обязаны сделать всё возможное для того, чтобы мотивировать молодежь выбирать рабочие профессии. Тем, кто нацелен на получение высшего образования, следует заранее готовиться к учебе, но при этом не забывать о практической работе по своей специальности", — подчеркнул Володин.

Володин также отметил, что подобная инициатива может потребовать её отражения в законодательстве.

Он подчеркнул, что Санкт-Петербург в этом вопросе является ориентиром для всех других регионов и его наработки должны использоваться для решения проблемы престижа среднего специального образования по всей стране.

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