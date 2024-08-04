Володин недоволен тем, что в Саратове построили набережную, а обирать её никто не собирается

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил недовольство состоянием чистоты в Саратове и предупредил местные власти о возможной ответственности за халатное отношение к своим обязанностям. Он отметил многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительную уборку города как в зимний, так и в летний периоды.

Володин привел в пример недавнюю реконструкцию набережной в Саратове, которая, по его словам, требует постоянного ухода и поддержания в надлежащем состоянии. Он обратился к мэру Саратова Ладе Мокроусовой с вопросом о дальнейших планах по благоустройству города и предупредил о возможных последствиях бездействия.

Председатель Госдумы напомнил, что за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по статье "Халатность". Он также привел примеры недавних отставок глав других муниципалитетов в Саратовской области и подчеркнул, что работа чиновников должна быть направлена на решение проблем жителей и улучшение качества их жизни.

Володин заявил, что дальнейшие предупреждения будут бесполезны, и призвал власти Саратова к решительным действиям по наведению порядка в городе. Он подчеркнул, что поддержка будет оказываться только тем руководителям, которые эффективно выполняют свои обязанности.

Напомним, что Лада Мокроусова занимает пост мэра Саратова с ноября 2022 года. В свою инаугурационную речь она озвучила ряд приоритетных задач, включая благоустройство города, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни горожан. Остается надеяться, что критика со стороны председателя Госдумы послужит дополнительным стимулом для активизации работы городских властей в этом направлении.

Фото: From Wikimedia Commons/ Valera N. Trubin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)